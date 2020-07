Medida desproporcionada

Estoy en total desacuerdo con la medida del uso obligatorio de mascarilla casi en todo lugar y momento, por desproporcionada. En vez de aplicar la norma existente y hacerla cumplir sancionando a quien no la respeta, nos castigan a todos. No es justo. Las normas, para ser cumplidas, han de ser justas y proporcionadas. No se entiende por qué se adopta ahora esta medida, cuando los positivos PCR son mayoritariamente asintomáticos y casos leves. Se verá la efectividad o inefectividad de la medida en dos semanas, período de incubación del virus. Si siguen produciéndose contagios (lo previsible por parte de las autoridades sanitarias) quedará patente la ineficacia de la medida, habida cuenta de que la propia OMS señala que la mascarilla es efectiva en espacios cerrados pero no al aire libre, donde el riesgo de contagio es prácticamente nulo. Creo que el Departamento de Salud no ha acertado esta vez, el camino correcto debería ser realizar tests en gran cantidad para la detección precoz (Euskadi tiene capacidad demostrada para ello) y adoptar las medidas de higiene ya sabidas por todos.