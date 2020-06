No aceptar lo inaceptable

Quiero manifestar mi indignación ante el trato al cliente que realizan las entidades bancarias, y en concreto a las personas mayores. Estando ya en la fase 2, en la que comercios, bares, transporte, empresas€ están abiertos a tiempo completo, ¿qué razón sanitaria hay para que siga habiendo sucursales cerradas? ¿Y las que abren sea con horario limitado y con uno o dos empleados? Como consecuencia de ello, por ejemplo, en la sucursal de BBK de Basauri, la semana pasada hubo colas interminables y esperas de dos horas para poder entrar. Lo triste es que la mayoría de la gente que ahí estaba era de edad avanzada, con sus limitaciones, y teniendo que soportar el estar al sol de pie. Me dio lástima y vergüenza ajena ver la desprotección e impotencia de estas personas, que solo pueden realizar sus gestiones de manera presencial; clientes de toda la vida que han confiado sus ahorros y pensiones a la entidad y ahora se ven mendigando atención para pedir lo que es suyo. Si los que tienen el poder de cambiar no hacen nada, serán nuestras denuncias y decisiones personales (sacar los depósitos que se tienen en dicho banco€) las que puedan hacerles reflexionar. "He dejado de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar", A. D.