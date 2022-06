Es la hora

Repsol, Endesa, Iberdrola y Naturgy tuvieron 11.054 millones de euros de beneficio en 2021.



Es decir, un 226% más que en 2020, cuando su beneficio conjunto fue de 3.388 millones.



Es hora de que las empresas con beneficios extraordinarios paguen su parte del pastel. — Julen Bollain (@JulenBollain) June 12, 2022

El original

Feijóo llama a quienes dudan con Vox: "Vota al original, vota al PP" https://t.co/fItVzEBCMX — 20minutos.es (@20m) June 11, 2022

Y les va bien

El galimatías

Yolanda Díaz da un mitin en Málaga en el que también estará Errejón.

Podemos dará en streaming la presentación del libro de Pablo Iglesias en la que lo acompaña Delgado, el candidato que quisieron imponer en Andalucía y al que Díaz no respaldó, apostando por Nieto.

Frente Amplio. https://t.co/EZSBoaV9rw — Lara Hermoso (@lhermoso_) June 10, 2022

La culpa no es de los demás

Al final he caído€.

Fiebre y nivel de saturación bajo.

Muy difícil resistir la presión social de las comidas y contra las mascarillas en reuniones.

Alguno se alegrará, pues es lo que pretenden. Que nos contagiemos todos€.. pic.twitter.com/4u8C6ePzSP — Miguel Sebastian (@migsebastiang) June 11, 2022

No puedo quitar nada a este tuit de Julen Bollain: ". Es decir, un 226% más que en 2020, cuando su beneficio conjunto fue de 3.388 millones. Es hora de que las empresas con beneficios extraordinarios paguen su parte del pastel". Y no hay más: ha llegado la hora de que la fiesta no la paguemos los de siempre, los de en medio. Ha llegado la hora de repensar nuestro modo de vida que agiganta a ogros a los que alimentamos con nuestras obligaciones.No lo digo yo, lo dice Alberto Núñez Fiejóo. No lo muestro yo, lo demostró José María Aznar, uniendo bajo sus siglas a todo el arco español de derechas, desde la pared del Valle de los Caídos hasta casi el centro de Madrid. Ese fue su gran logro político y está muy orgulloso de él. "Vota al original, vota al PP" (20 Minutos), ha dejado para la posteridad en su fin de semana andaluz, junto a un ramillete de infortunios, el nuevo presidente del partido que creó Manuel Fraga, ministro franquista. Y sin duda, eUna copia más negra, como de multicopista.por muy bien que les vaya, lograr una mayoría absoluta en un parlamento con hasta seis partidos es matemáticamente imposible. Así quesolo le saldrán las cuentas. Pero aún así les irá bien. Muy bien. Para mí, el dato más destacado, porque además es posible que acabe haciéndolo realidad, es este: "Suma más que toda la izquierda junta, según los últimos sondeos" (República.com). Y eso suponeen un bastión de la izquierda española.Por su partemiedo al resto de partidos y que estos les hagan los recados mientras en la izquierda oficial española no hacen ni los deberes. Este tuit de Lara Hermoso sobre la campaña andaluza, que parece un galimatías pero es una descripción, es un estupendo ejemplo: "Y. Podemos dará en streaming la presentación del libro de Pablo Iglesias en la que lo acompaña Delgado, el candidato que quisieron imponer en Andalucía y al que Díaz no respaldó, apostando por Nieto. Frente Amplio".Sigo en Twitter a Miguel Sebastián desde hace años porque, aunque no esté de acuerdo con todo lo que escribe, suele hacerme reflexionar con sus tuits. No lo ha logrado, no obstante, con este, en el que muestra que ha dado positivo por covid porque resulta "muyen reuniones. Alguno se alegrará, pues es lo que pretenden. Que nos contagiemos todos". Me he cuidado y he cuidado a los míos todo lo que he podido estos años (todavía no he dado positivo en ningún test), per, que he vuelto a darme permiso para relajarme,