Ocio muy lejano

Se impone eso de que, si el trabajo es salud, ¡viva la tuberculosis! Nuestros jóvenes de hoy, como los de antes –o sea, nosotros– quieren jubilarse pronto aunque se huelen que les darán los 70 en el tajo. Decimos que cómo va a trabajar con 65 años uno en una mina –que aquí ya no las hay– cuando queremos decir que cómo vamos a seguir en la oficina metidos con lo que hay fuera. Aspiramos a estar ociosos y pensionados. Que no digo que no sea un ideal goloso, pero no sé si con 25 o 30 años es sano depositar la mirada en eso, que mientras llega se te gasta la vida por medio.