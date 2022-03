"Un problema existencial" es el que tienen precisamente quienes ya no existen por la invasión

Su carta de presentación

Feijoo venía a parar a la ultraderecha y reconstruir el centro conservador y por eso su primera decisión ha sido darle la presidencia de las Cortes, una vicepresidencia en la Junta y tres consejerías a VOX en su primer ejecutivo autonómico.

Un poco más y los frena a besos. — Ícaro Moyano Díaz (@viejomoeb) March 10, 2022

"Fake news"

This very powerful image... by AP's Evgeniy Maloletka in Mariupol, after a Russian airstrike hit a maternity hospital. pic.twitter.com/FRhjmKPslr — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 10, 2022

"Un problema existencial"

Ojalá tuvieran más presencia mediática los expertos militares y algo menos los que saben que todo y no necesitan leer ni estudiar. El coronel Morato trabajó en la OTAN y fue agregado militar en Rusia cuatro años. No creo que sea de izquierdas. Lean ???? pic.twitter.com/PLoiN07XFu — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) March 9, 2022

Siempre sale algún idiota

Batalla campal en el centro de Sevilla entre ultras del West Ham y del Eintracht. pic.twitter.com/CV59g4GDhg — Leandro Iglesias (@leandrosexta) March 9, 2022

En el fondo, da igual

?? We have not attacked #Ukraine and we are not planning to attack other countries," Lavrov said — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

La carta de presentación decomo líder del PP (que ya sé que no lo es oficialmente, pero, también hemos visto cómo funciona el partido) la ha resumido en un tuit Ícaro Moyano: "Feijóo venía a parar a la ultraderecha y reconstruir el centro conservador y por eso su primera decisión ha sido darle la presidencia de las Cortes, una vicepresidencia en la Junta y tres consejerías a Vox en su primer ejecutivo autonómico. Un poco más y los frena a besos". Pero lo grave no es la posición del PP, sino q. Es una victoria de la extrema derecha y una derrota absoluta de la democracia.El gobierno ruso dice que eles una noticia falsa. "Fake news", al más puro estilo Trump que, ahora ya lo ve quien quiera, es uno de sus hijos políticos. Lo dice como si no estuvieran en Mariúpol fotógrafos como Evgeniy Maloletka, de AP, que ha sacado una de las imágenes que pueden quedar para la historia, la desiendo trasladada en una camilla por cuatro personas sobre el desastre. Todos esos bebés fallecidos, las mujeres al borde del parto y el personal sanitario estaban desarmados, como reclama una parte del arco político. Y ahora, ¿qué?Nadie era capaz de prever la salvajada sobre la maternidad de Mariúpol, ni siquiera, que siempre habla como si supiera exactamente qué hay que hacer ante cada problema que surge en el mundo (y cuando tuvo la oportunidad dejó sin resolver los de su propio ministerio por unas elecciones en la Comunidad de Madrid), y que antes del ataque invitaba a leer laque asegura que Vladímirque no fue resuelto y, prácticamente, por eso estamos como estamos. "Un problema existencial" es el que tienen precisamente quienes ya no existen por la invasión.Da igual lo que pase que hay uno que nunca falla: el idiota de turno. A veces, además, salen en manada. Da igual que Rusia haya invadido un país en Europa y que, día a día, estemos viendo los horrores de sus consecuencias, quea sus citas con otros idiotas, como los que han quedado para lanzarse sillas de terraza, piedras, y soltar algún puñetazo y navajazo si pueden. Y lo peor:. Los aficionados del Sevilla y el West Ham que se han buscado para pegarse podrían ir mejor a Ucrania, a parar al ejército ruso, si les sobra la energía y las ganas de violencia, y dejar de hacer el tonto.En el fondo, da igual todo: da igual que Vox haya entrado en un gobierno, da igual la tragedia fotografiada en Ucrania, da igual lo que tuiteé Pablo Iglesias, y da igual que hayamos abierto el cajón de los idiotas:. El ministro de Exteriores Ruso ha dicho, tras su reunión en Turquía con la delegación ucraniana, que su país no ha atacado a Rusia ni lo hará a ningún otro país. Visto lo visto hasta ahora podemos interpretar que, en cualquier momento,y provocará que todos nuestros problemas pasen a ser minucias, como ya sucede a millones de personas en Ucrania.