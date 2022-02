El hilo de la traición

Qué ojo

Serán las últimas de Arrimadas

Y la oportunidad de Abascal

¡Dejadnos en paz, pesados!

El periodista Marcos Pinheiro ha elaborado un hilo en Twitter a modo deque muestra lo que todos hemos visto:cuyos integrantes, incluso los promocionados por Pablo Casado, no guardaban ni el mínimo respeto exigible al presidente de su partido. Los cambios de "idea", la forma en la que los exponían (con unos elementos que se iban repitiendo), las(los que conllevan asignación no se han tocado) y la exigencia a un Casado desacertadísimo (y eso es innegable) de que se eche a un lado han revelado una foto a todo color de un partido unido solo por el interés.se va a encontrar con, pero quien ha salido tropezándose en la carrera a Moncloa es la que se presenta como líder de la izquierda:, peor hora ni casi peor canal para anunciar que en abril empezará a dar forma a ese "frente amplio" del que mucho han hablado pero poco sabemos. La vicepresidenta española soltó la noticia en el 24h a la hora a la que García Egea daba una entrevista en LaSexta que generó más expectativas que titulares e incluso que tuits. En ambos casos, como en el de, sus próximos pasos van a resultar apasionantes.La posible convocatoria electoral, esperable por parte de un PSOE que no creo que deje cuajar ni al nuevo líder del PP ni el nuevo proyecto de Yolanda Díaz,. Para ella y para su partido, porque no habrá nadie que se aferre cuando no queden asientos a los que hacerlo. Así que, si para alguien es importante que la legislatura se alargue es para quienes tienen. Ciudadanos no tiene futuro y a nadie se le escapa, tampoco a Arrimadas ni a quienes ahora (otros que miden fatal los tiempos) reclamanpara llevar a cabo una "refundación" (El Plural).El único motivo por el que Pedro Sánchez puede(y si no lo ha hecho entre que yo he mandado esta columna y se ha publicado) es la debilidad del PP. De regalo, el famoso "frente amplio" de Yolanda Díaz puede no estar preparado a tiempo y Podemos está más débil que nunca. Ciudadanos ni cuenta, evidentemente. Pero, que confían, incluso, en convertirse en el principal partido de la oposición, según El Independiente, sin que eso moleste, precisamente, a Sánchez y sus planes. Y es en la ceguera de estos últimos en la que está el verdadero peligro.Cuando el Athletic va mal, la "filosofía" es discutida. Pero cuando va bien, resulta insoportable. Será porque los de Lezama demuestran que la mayor parte de(o solo es necesario para llenar algunos bolsillos). Así, esta temporada se ha vuelto recurrente la "injusticia" que supone que cualquier chaval del mundo no pueda jugar en el Athletic. Claro, porque no es injusto que, precisamente, el negocio del fútbol quite la ilusión a los, que se ven taponados por los representantes que colocan jugadores para que el dinero no deje de moverse.