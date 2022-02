El peor PP imaginable

¡Pero si está en vigor!

Todo mi apoyo y consuelo a la familia de Esther López en tan difíciles momentos, con la esperanza de que pronto detengan a los responsables.



Reivindicamos la prisión permanente revisable, que quería derogar la izquierda, para evitar que reincidan estos salvajes. pic.twitter.com/J70EMF1AbN — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 5, 2022

Fanjul sí sabe lo que es ser fascista

"No te enseñaban Historia de España" (en Catalunya) Entonces, ¿el 10 que saqué en la Selectividad presentándome por Historia contemporánea de España, lo aprendí clandestinamente? Explicádmelo por favor. Deseosa estoy de saber, de que me expliquéis cómo es donde he vivido 23 años. https://t.co/8bLPPZBMZQ — Estefania Molina (@EstefMolina_) February 5, 2022

No podemos banalizarlo todo

#StopBullying a no ser que sea diputado del PP, entonces vale todo. — NNGG España ???? (@NNGG_Es) February 4, 2022

A la izquierda, también

Y entonces lo del PSOE traficando con Navarra os parece bien?

sois de una izquierda acojonante. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) February 4, 2022

Valores deportivos

Esto de Simeone es demencial. https://t.co/uw2pzkLCXp — Endika Río (@endikario) February 6, 2022

es un líder desquiciado que ve cómo se le escapa el partido entre los dedos. Cada ventaja pírrica que logra con un desgaste tremendo es neutralizada rápidamente por el PSOE sin apenas esfuerzo: son sus enemigos internos y Vox, haciéndose con los votos que él mismo ha dejado escapar por la derecha, los que le devuelven, de una patada, a la casilla de salida. Y Casado, al que, acaba tuiteando una reivindicación de la prisión permanente revisable para dar el pésame a la familia de Esther López. Una ley que está en vigor pero no ha impedido ninguna muerte violenta.Si la cúspide de la pirámide del PP está así de temblorosa y apuntalada con unos argumentos tan pobres, ¿qué podemos esperar de la base? Pues lo que muestra: "Ayer conocí a un joven catalán que con 10 años se fue a vivir a Segovia y me decía, Bea, es que no te enseñaban historia de España, yo no sabía ni siquiera lo que era ser fascista" (El Huffington Post). Fanjul, que. "Entonces, ¿el 10 que saqué en la Selectividad presentándome por Historia contemporánea de España, lo aprendí clandestinamente?", preguntaba en Twitter la catalana Estefanía Molina., el diputado del PP que se equivocó en su voto telemático neutralizando la maniobra de su partido y Vox con los diputados de UPN, está siendo objeto de burlas y chanzas, es cierto. Muchas de ellas, lanzadas por mentecatos en Twitter,, y no en su habilidad. También esto es cierto. Pero no lo es que este tipo de actuaciones, que vemos todos los días contra todos los políticos,. Y lo que es indiscutible es que este tipo de banalizaciones de problemas reales no benefician a nadie, y menos, a quienes sufren acoso real.Al respecto del, esto que apunta Don Mitxel en Twitter (un tuitero muy conocido en Euskadi) también es muy interesante: "¿Lo del PSOE traficando con Navarra os parece bien? Sois de una izquierda acojonante". Porque la izquierda exquisita, esa que encabezan Denis Itxaso o Unai Sordo, por lo visto y leído estos días, mira para otro lado cuando toca señalar quetras unas declaraciones xenófobas. Reprobación que ahora parece que sí apoyará por la traición de Sayas y Adanero. Otro despiporre.Como dice, y aunque Diego Pablohaya logrado grandes éxitos como entrenador y hasta haya hecho suya una especie de filosofía (porque lo del "partido a partido" no lo inventó él), sigue siendo aquel "cholo", como muestra de su fútbol. Las imágenes del domingo, obligando a un jugador lesionado a volver al campo son vergonzosas y vergonzantes, son la muestra de lo que no puede ser el deporte y, como en el caso de Casado, son las imágenes quecuyo ciclo ha llegado a su fin. Feliz fin.