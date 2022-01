Resaca deportiva

Sí, lo normal es perder

Iñaki Williams: "Le he dicho a los jóvenes que en la vida se pierde más que se gana. Hay que seguir peleando, esto es el Athletic" — Sp_ | Athletic Club (@Sp_AthleticClub) January 16, 2022

Una generación afortunada

Me pasé 24 años sin ver una final del Athletic y hoy mis hijos van a ver la cuarta en un año. Me dices esto a finales de los noventa y lo flipo. — Raúl Díaz (@Ruldia) January 16, 2022

Ojalá volvamos

En una Supercopa española, merchandising adaptado al público de Arabia Saudí. R Madrid-Barça€ pero sin cruces en los escudos pic.twitter.com/i6khwmW080 — Aitor Lagunas (@aitorlagunas) January 12, 2022

Otra noticia "deportiva"

Marca un gol tu equipo y te dedicas a lanzar objetos al rival. Hay que ser muy tonto. Pero mucho, eh. — Endika Río (@endikario) January 15, 2022

Bye-bye, Novak

La gran noticia del día es que a Djokovic lo han tratado igual que a ti o a mí. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) January 16, 2022

Soy del, eso quiere decir que he. Eso es un privilegio para cualquiera y la mayoría de personas aficionadas al fútbol de todo el mundo se pondrían en nuestra piel, digan lo que digan. Así que, no, no me considero seguidor de un equipo perdedor. Al contrario. Pero el deporte ayuda a explicar (y yo lo hago con mi hija y mi hijo) esto que dicey recogen en Sphera Sports: "Le he dicho a los jóvenes que. Hay que seguir peleando, esto es el Athletic". Y no es solo una lección deportiva, se trata de una lección de vida.Precisamente para las y los más pequeños de la casa el Athletic es un equipo que, de vez en cuando, les da una alegría en forma de final. Para el resto se parece más a esto que tuiteaba el: "Me pasé 24 años sin ver una final del Athletic y hoy mis hijos van a ver la cuarta en un año. Me dices esto a finales de los noventa y lo flipo". No soy conformista, de hecho, la derrota contra la Real en la Copa rompió algo en mi relación con el Club. Pese a las decepciones me empeño en: estamos, ganamos, llegamos y disfrutamos siendo un caso único en el mundo. Mejórame eso.No estoy de acuerdo con que: ojalá lo haga porque eso significa que ha sido finalista en la Copa, otra vez, o ha acabado entre los dos primeros de la Liga. El problema que ha generado la RFEF no es extensible al club: tanto Copa como Supercopa han sido diseñadas para. A Rubiales no le ha importado blanquear un régimen y menos le preocupa el desequilibrio: allí quieren ver a los dos grandes y les animan, aunque sea con camisetas con las cruces de los escudos eliminadas, como muestra Aitor Lagunas en Twitter.en el campo del Betis, donde se coló un seguidor con una barra o un bastón y pudo lanzarlo al campo, es la otra noticia que ha dado el fútbol el fin de semana sin ser deportiva, más bien, todo lo contrario. Como no ha sido deportivo el gesto de Jordan, exagerando el impacto, ni el de Lopetegi, instándole a hacerlo. Sí, es posible que todo lo sucedido te parezca mal, pero es evidente quey el idiota que se animó al lanzamiento de jabalina. Endika Río lo expresaba así en Twitter: "Marca un gol tu equipo y te dedicas a lanzar objetos al rival. Hay que ser muy tonto. Pero mucho, eh"."La gran noticia del día es que", tuiteaba Stéphane M. Grueso después de conocer que el gobierno australiano negaba al tenista serbio el permiso para estar en el país. Es decir, ni para jugar al tenis ni para jugar a la brisca después de comer en una terraza. Y el gobierno francés ha ido detrás: tampoco podrá jugar en París.: ser peligroso e insolidario en plena pandemia mundial no es solo un asunto personal (lo estúpido que puede llegar a ser alguien), también lo es de comportamiento colectivo y de modelo de sociedad. De esto va.