Mañana de ilusión

Ilusión, sí. Trampas, no

Un Gobierno de izquierdas consigue en plena crisis pandemica la mayor caída del paro de todo el siglo XXI y la mayor creación de empleo desde 2005. — Juan Carlos Cruz (@JC_C_A) January 4, 2022

Deseos, también

Una comunidad, pongamos que hablo de Madrid, no da datos de contagiados.

¿Qué hacen las TV? ¿Lo destacan? ¿Lo critican? Error: no dicen ni pio y hablan (mal) de las que sí dan los datos. Así funciona la estrategia de Ayuso en connivencia con los medios, incluida la TV pública — Enrique Clemente (@eclementen) January 2, 2022

Y magia. Mucha magia

El nuevo El Dorado

Ojalá la fantasía continúe

El tuit de Juan Carlos Cruz solo es uno más buscando el reconocimiento (o el desprecio, lo importante es el ruido) del resto de usuarios de la red social: "Un Gobierno de izquierdas consigue en plena crisis pandémica la mayor caída del paro de todo el siglo XXI y la mayor creación de empleo desde 2005". Asegurar esto es tan tramposo como afirmar que ese mismo gobierno es responsable de la crisis que generó el coronavirus.en lo sanitario y en lo económico si la han tenido. Pero las alabanzas por el retuit no benefician a nadie.Por ejemplo: me encantaría que los medios de comunicación diesen las cifras de positivos por COVID recordando el número de test y el esfuerzo sanitario de personal y gestores. Pero sé que la realidad se parece más a lo que tuitea Enrique Clemente: "Una comunidad, pongamos que hablo de Madrid, no da datos de contagiados. ¿Qué hacen las televisiones? ¿Lo destacan? ¿Lo critican? Error: no dicen ni pío y hablan (mal) de las que sí dan los datos. Así funciona la estrategia de Ayuso en connivencia con los medios, incluida la televisión pública".Si hay un país de fantasía ese es Cuba:l que desprecia el sufrimiento de una ciudadanía empobrecida, empujada a ser chivata de sí misma, sin aspiraciones ni recursos y a que tiene vetado el acceso a hoteles en su propio país. La crisis económica ha azotado a la isla más que la sanitaria, y los remedios del régimen solo han servido para exhibir su incapacidad: el caos económico, las monedas convertibles en la calle y en Internet, la devaluación del dólar en la isla que ha empobrecido a sus habitantes y el refuerzo del mercado negro paralelo dibujan una situación indefendible.Cuanto más leo sobre el "¿Por qué ahora sí iba a triunfar SecondLife? Pues bien, son muchos los convencidos y, sobre todo, no son pocos quienes (sobre todo, en EE.UU., según EPE) quieren subirse a un tren que acaba de arrancar. Parece que quienes no pudieron invertir en bitcoins al principio ahora están comprando parcelas digitales en ese mundo paralelo que Zuckerberg está impulsando, con la aspiración de que se revaloricen y con la intención de especular. Los bitcoins siempre me han parecido una estafa piramidal y este metaverso, hoy, un detector de vendepeines y de incautos.Tengo una hija y un hijo pequeños, lo suficiente para que hayan empezado el día abriendolos paquetes que les han dejado unos señores que aparcan a sus camellos en el portal. Sé que esta magia tiene fecha de caducidad y ando algo melancólico, como cualquiera después de casi dos años de pandemia. Por eso me ha encantado el post en Magnet sobre cómo "Tolkien pasó 23 años fingiendo ser Papá Noel en cartas navideñas a sus hijos. Y eran fascinantes". El autor de El Señor de los Anillos inventó para su familia cuentos sobre, entre otros.