Cada vez que Casado habla de corrupción...

Todos a la cárcel

Todos a la cárcel € como mínimo. La "libertad" según VOX. Democracia de cuartel. https://t.co/0GVhoWiK7T — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) December 6, 2021

Un conflicto nada nuevo

La prensa recoge el malestar de productores y bodegueros contra el Consejo Regulador de Rioja y su intención de "erigirse en zona vitivinícola autónoma con la denominación de Rioja Alavesa"...



¿2021? No, ocurrió hace 92 años. pic.twitter.com/pgW25r2VIt — Ana Vega (@biscayenne) December 7, 2021

Cada vez que habla Casado de corrupción€

Pablo Casado: "Estado de derecho también es la lucha contra la corrupción [...] Nosotros tenemos un compromiso absoluto por la ejemplaridad y la transparencia" pic.twitter.com/LkowmUJ7Rx — El HuffPost (@ElHuffPost) December 8, 2021

Merkel se va entre aplausos

Tremenda y sonora ovación a Merkel. Sólo la ultraderecha no aplaude (y eso aún eleva su prestigio) #bodylanguage #willmissloveMerkel pic.twitter.com/rLPUINUFs0 — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) December 8, 2021

Y Scholz entra buscándolos

??La primera medida del nuevo gobierno alemán? Subir un 25% el salario mínimo. — Ion Antolín Llorente ???????? (@ionantolin) December 8, 2021

lo llama Aitor Esteban y lo llama bien en su respuesta al también diputado Alberto Asarta, de Vox, que no tiene reparo en tuitear que quienes no piensan como él, independentistas vascos y catalanes, incluidos, por supuesto,"cuando los españoles nos den su confianza". Así entiende la democracia este militar retirado: un "todos a la cárcel" de libro y. Golpismo puro y duro, a cara descubierta y para alborozo de sus seguidores, engorilados cada vez que algún nostálgico anuncia venganza sobre los demócratas., que antes de la pandemia recibió un rha elaborado un interesante hilo sobre cómo, ya en 1929, "la prensa recoge el malestar de productores y bodegueros contra el Consejo Regulador de Rioja y su intención de 'erigirse en zona vitivinícola autónoma con la denominación de Rioja Alavesa'". Laha escarbado en la documentación de la época para mostrar cómo desde sus primeros pasos, la D.O. Rioja (que ni siquiera se llamaba así) ha andado por el alambre territorial y ha tenido la insatisfacción como pilar.Cada vez quehabla de corrupción nos acordamos de la del PP, un partido que ha sido condenado por lucrarse de prácticas corruptas. Cada vez que el presidente del PP intenta darnos lecciones al respecto ("tenemos un compromiso absoluto por la ejemplaridad y la transparencia", tuitean en el Huffington Post), recordamos cómola mayoría de sus dirigentes, incluido ese talque aparecía en los papeles de Bárcenas y a quien nadie investigar pese a aparecer junto a cantidades que se habría llevado al bolsillo. Así que, por el bien de la democracia, que Casado siga haciéndolo.ha dejado definitivamente su cargo entre los aplausos de los representantes de todos los partidos salvo la extrema derecha en el parlamento alemán, y de toda la Europa política, en general. Y la historia solo endulzará el relato. Pero volvamos a ede presidencia porque ayuda a reconciliarnos con la política, ahora que es una práctica infravalorada y asaltada por cuatreros. Como tuitea Pratrycia Centeno, que(su partido podía haber pactado con ellos para mantener el poder pero se negaron por principios) "aún eleva su prestigio".El nuevo canciller de Alemania,, que además fue ministro de finanzas en la última legislatura de Merkel, ya ha tomado su primera decisión al frente del país:, como recordaba Ion Antolín, hasta los 2.000 €. Una medida que en España encontraría el rechazo del Banco de España, los empresarios, partidos políticos y, por supuesto, los opinadores liberales de cabecera en cada medio que, en nombre del equilibrio, dan espacio a estos especímenes. No digo que en Alemania nadie esté en contra. Repito lo que han dicho y escrito en España, y resulta una auténtica vergüenza.