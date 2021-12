Nadie recordará sus nombres

Un idioma no es bastante para él

El líder de una economía virtual

Yo también discrepo

Pues yo voy a discrepar de lo de "vacunarse es una decisión personal". No lo creo. Vacunarse es una cuestión de responsabilidad social. Que puedes no tenerla, cierto. Pero dejemos las cosas claras. — Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz) November 27, 2021

El titular que yo necesitaba

No sé siha hecho los méritos suficientes para ser nombrada. Sí sé que Julio Iglesias recibió este reconocimiento en 2015. Y también puedo suponer que las razones de PP, Ciudadanos y Vox para negárselo a la escritora no tienen nada que ver ni con su obra ni con su impacto en la capital de España, donde. A Grandes, que sí tendrá una calle en la ciudad, le estudiarán en los colegios madrileños, no me cabe duda, solo espero que la ciudadanía tenga memoria también para quienes la despreciaron, aunque nadie recuerde sus nombres.", así que la dirección del PP "ya prepara el rescate" del exactor, ex de UPYD, ex de Ciudadanos y futuro exdirector de la oficina que crearon para él. Según leemos en Vozpópuli, Cantó tiene grandes planes para sí mismo: quiere ser el. En Génova parece que prefieren "hacerle cabeza de lista por Valencia para las elecciones generales" y que ocupeLo que no pienso perderme es a quién colocarán después en la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid.abandona por segunda vez lasin haber logrado que la red social que creó sea rentable pero llevándose una buena millonada. ¿Cómo lo ha logrado? Exprimiendo como nadie la economía virtual que nos ha traído Internet, porque Dorsey, como leemos en La Información, no solo ha dedicado tiempo a su primera empresa (de hecho, fue apartado de ella la primera vez porque no le prestaba toda su atención): su compañía más rentable (sobre todo, para él) es una que sey, además, es un fanático, por lo que cuentan, de las criptomonedas.Discrepo con quienes defienden las bondades de estebasado en empresas que no son rentables y monedas cuyo valor nadie explica más allá de la especulación. Pero también discrepo en esto que apuntaba: "Pues yo voy a discrepar de lo de 'vacunarse es una decisión personal'. No lo creo. Vacunarse es una cuestión de responsabilidad social. Que puedes no tenerla, cierto. Pero dejemos las cosas claras". Así que, sí, quien no quiere vacunarse es un egoísta (además de desinformado), y más lo es quien no quiere hacerlo para ayudar a salir de una pandemia."Elapuesta por la". Este de 2Playbook es el titular que necesitaba leer sobre algo que para mí es tan visceral como el Athletic. En esta época de inestabilidad social, política, económica y hasta personal, necesito aferrarme a algo, aunqueal que sigo y que me hace llorar de emoción (para bien y para mal) desde que tengo uso de razón. No va conmigo el "cuanto peor, mejor", ni regalar sufrimiento, aunque puedo entender posiciones (a favor y en contra de lo que sea) argumentadas. Lo que va siempre conmigo es lo que me da el Athletic. No necesito más.