Cayetana, fuego amigo

Amigos y enemigos

A rio revuelto

Vacunas seguras

40 años no son nada

Terminamos el día con los recuerdos de Dani Álvarez, periodista de Radio Euskadi, y sus imágenes de hace más de 20 años. Gracias por tu humor y tu colaboración. ????



¡Un saludo desde la facultad! UPV/EHU @DaniAlvarezEiTB @upvehu @radioeuskadi @euskaltelebista pic.twitter.com/qvOoKzDorq — GKZ CSC (@upvehu_gkz_csc) November 16, 2021

En el Partido Popular no ganan para disgustos., la que fue portavoz en el Congreso, apartada a su pesar de la primera línea política, ha cargado contra el secretario general de su formación, Teodoro García Egea. Afirma que "ejerce un mandato testosterónico y perjudica a Casado". Según recoge El Confidencial, la hispano argentinade miembros del grupo, sobre todo desde que se tensó la relación con Pablo Casado. Muchos se preguntan la razón de que sigay no renuncié a él. Nos da la impresión que agotará la legislatura y la paciencia de sus compañeros.Tal y como acabamos de comentar, en el Congreso despierta poco afecto la citada ex portavoz del PP, sin embargo, fuera de él aún le queda algún apoyo. Recuerdan ustedes aquello de que, pues bien se podría aplicar a este caso. El enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder del partido,, está escribiendo a diario titulares de trazos muy gruesos.o ha encuadrado las palabras de la diputada por Barcelona como "opiniones personales" y considera que ". No se respira buen ambiente en la formación conservadora.Con este clima de concordia interna, los populares no esperaban otra cosa, el últimoles augura una considerable bajada en intención de voto. Algo más moderado es el descenso del PSOE, con sus enredos con la derogación de la reforma laboral, las pensiones y los enfrentamientos con su socio de gobierno.con importantes subidas porcentuales. Aun así los vencedores de unas hipotéticas elecciones seguirían siendo los socialistas de. Vaticinamos que pronto volveremos a oír el vocablo que más les gusta a los partidos perseguidores, sorpaso.A base de repetir las cosas, una y otra vez, las vamos interiorizando. Se nos quedan grabadas en la memoria, como las campañas publicitarias. Así parecen actuar mucho científicos, que aconsejan a la población ie insisten una y otra vez en la seguridad de las misma. La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,, ha afirmado en una reciente conferencia que "las vacunas contra el SARS-CoV-2 son las más seguras de toda la historia". Aunque también ha avisado que, antes o después,. No tenemos ninguna duda que acierta con ambas afirmaciones.La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la, para ello ha invitado a conocidos personajes a grabar unos vídeos recordando el paso por sus aulas. En todos aparece un denominador común, que creo que podemos certificar todos los que pasamos por allí, l. Más de una sonrisa arrancará ver una grabación deo recordar las multitudinarias fiestas que se organizaban en el parking. Los tiempos han cambiado pero seguro que los alumnos actuales siguen disfrutando de un maravilloso ambiente estudiantil.