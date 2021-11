Valoración de líderes

Las luces de Casado

Según Pablo Casado las farolas solares son un invento inútil porque solo alumbran de día. ??????? pic.twitter.com/ILZHcEJWRK — FUMATRÓN ????? (@Fumatron_U) November 14, 2021

Regreso al futuro

Ayuso: "Del socialismo se sale. Hagan caso, venimos del futuro y se sale" pic.twitter.com/jzjGAVRc3q — El HuffPost (@ElHuffPost) November 13, 2021

Promoción y mala educación

No estoy orgullosa de esta entrevista. Mal sabor de boca. https://t.co/4xNXawntxs vía @el_pais — Luz Sánchez-Mellado ?????????? (@luzsmellado) November 14, 2021

Televisores con trampa

adelanta por la derecha a Pablo Casado, la afirmación no será una sorpresa, es lo que se deduce de una encuesta que publica Vozpopuli. Entre los votantes del Partido Popular la presidenta de Madridal líder nacional de su partido, el dato significativo es que. Si pierde el pulso que le está echando ya sabemos dónde puede buscar un hueco. En cuanto al grado de aceptación de, el primero mantiene una pequeña ventaja en su valoración entre los socialistas, sin embargo entre los morados triunfa la Ministra de Trabajo.Monumental ha sido la respuesta a una afirmación de. Según él, es una cuestión de lógica que cuando hay un pico de carestía en la luz, a las ocho de la tarde,porque es de noche. Por esa regla de tres, algún irónico usuario ha compartido imágenes de farolas con paneles solares, según su razonamiento tan sensato como un submarino descapotable. Loshan poblado el orbe digital, desde el que pone en su boca el chiste de que van a viajar al sol, pero no se queman porque van de noche, y un sin fin de bromas más. Lo que no es para tomarse a risa es queNo ha brillado con la misma luz la presidenta de la Comunidad de Madrid en el congreso de su partido en Castilla-La Mancha. No ha podido superar al líder nacional en nivel intelectual, se ha limitado a declarar que ". Hagan caso, venimos del futuro y se sale". Podemos deducir de sus palabras que sus compañeros de esa comunidad están anclados en el pasado y ella ha venido,viajando por el tiempo, a ofrecerles la esperanza de un próspero porvenir. Las respuestas en redes, cargadas de bilis, de familiares e inquilinos de lasno se han hecho esperar.En ocasiones nos cuestionamos la razón de esas interminables rondas de entrevistas en las que, cual ganado al matadero, vamos pasando a interrogar a un agotado personaje. Además, siempre hay egos a la defensiva que quieren marcar las pautas y desprecian el trabajo de los profesionales. La periodista de El País,, afirma en Twitter no estar orgullosa delEn la presentación de su libro, sumado al escaso tiempo marcado, las preguntas sobre el Covid 19 estaban vetadas. En algún momento habría que parar esta rueda en la que sólo saparte de mala educación.Cada vez que lo encendemos nos ofrece un. Los televisores de latienen un precio ajustado, pero cuentan con una serie de contrapartidas para el usuario, la citada, el hecho de que recopiley nos ofrezca suscripciones a diversas plataformas. Con todo ello ha obtenido unas ganancias de 57,3 millones de dólares, más del doble de los 25,6 millones de dólares que consiguió vendiendo sus propios aparatos. Lase está convirtiendo en el producto más preciado del siglo XXI.