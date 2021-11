Las críticas pasan factura a Odón Elorza

Una mirada atrás

Cuando los libros de Historia hablen de la pandemia que dejó más de 5 millones de muertos, la derecha española va a salir guapísima. pic.twitter.com/HWa7Hd0z1z — gerardo tecé (@gerardotc) November 8, 2021

Odón Elorza, apartado

Polémica Gallina Caponata

Big Bird is a communist. — Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) November 7, 2021

Despilfarro en el Zendal

Ejército y cambio climático

Con todos los gobiernos graduados en primero de pandemia, la asignatura más hueso con la que se han enfrentado, llega el momento de echar la mirada atrás. El irónico tuiterorepasa alguno de los titulares sobre las críticas de la derecha española a la. Desde el, que luego se negaron a investigar PP y Vox, hasta el supuesto, que cada comunidad ha gestionado con éxito, tal y como hemos podido comprobar en Euskadi. Su conclusión es que "cuando los libros de Historia hablen de la pandemia (..)".El portavoz de la Comisión de Nombramientos del Congreso,, ha sido apartado de su labor. La razón no es otra que eldel magistrado conservador, a propuesta del Partido Popular. No han sentado bien sus críticas, afirmó que "su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función en el Tribunal Constitucional". Tras el acuerdo para la renovación de cargos,con la formación de Pablo Casado, con lo que prefiere alejar al exalcalde de Donostia.La combinación puede sonar más extraña que la nocilla con sardinas, pero hoy hablamos de política y la Gallina Caponata. Una campaña paraha desatado las iras del partido republicano. Big Bird, tal y como se la conoce en el país norteamericano, anima a la. Su mensaje en Twitter, respondido y aplaudido por el presidente Biden, ha sido duramente criticado desde el lado más conservador. El senador Ted Cruz afirma que se trata de "para los niños de cinco años". Mientras la representante por Arizona, Wendy Rogers, acusa a la marioneta de comunista.Elno deja de ofrecer titulares. Ese centro sanitario que según Isabel Díaz Ayuso iba a "asombrar a todo el mundo" y así lo ha hecho. Alberga en estos momentos a. En el momento de mayor ocupación apenas llegó a las 550 camas del millar previstas. Además, allí estuvieron hasta 1.373 profesionales procedentes de otros hospitales para atender a los ingresados. Trasladar a los enfermos a otro hospital público supondría un ahorro en luz, agua, seguridad, mantenimiento y limpieza. Aunque alguno de estos contratos han sido adjudicados, a dedo, a. Aten ustedes cabos.En estos tiempos, en los que uno de los puntos fuertes de la conciencia colectiva de la sociedad se centra en luchar contra elno nos podemos olvidar el estamento militar por su destacado impacto sobre el medio ambiente. Un informe, que acaba de publicar el, señala que las emisiones generadas por las Fuerzas Armadas españolas en 2019 alcanzó el mismo nivel que las provocadas por todos los coches de la ciudad de Madrid. Aunque la cifra sea anecdótica sobre el global, no podemos dejar de olvidar el daño al medio ambiente generado por el