Desmontando el discurso del odio

Arnaldo, el independiente

El discurso del odio

La construcción del discurso del odio y las mentiras pic.twitter.com/Lmx0ycLW2V — Naiara Pinedo (@NaiaraPinedo) November 3, 2021

La buena educación

Mi abuela le pide las cosas "por favor" a Google ?? pic.twitter.com/eewVulsWks — Javier Gallurt (@javiergallurt) November 1, 2021

Y la mala

Nos está quedando una juventud brillante, educada, preparada para comerse el mundo. Así atacan y atracan una tienda regentada por chinos en Bilbao.pic.twitter.com/AK4TfEn5qG — Zigor Aldama ?? (@zigoraldama) November 2, 2021

Ingeniero en comunicación

El futuro miembro del Tribunal Constitucional,, a propuesta del Partido Popular, ha proclamado su independencia y negado cualquier vinculación con la formación conservadora. Habitual colaborador de FAES, la, afirma ahora que sólo participó en foros técnicos. Si ponemos en la balanza la cantidad de dinero público, recibido de administraciones controladas por los populares, sospechamos hacia donde se inclinarán suscuando ocupe su sillón de magistrado. Nadie se sorprenderá si afirmáramos que laen el Estado español es una quimera.Amanecimos ayer con una relativa sorpresa. Lade la salvaje agresión a unapor parte de cuatro magrebíes es aparentemente falsa. La periodista Naiara Pinedo derriba la construcción del discurso del odio y de la mentira compartiendo tres tuits. El de Santiago Abascal acusando ay al PNV por sus "medias tintas". Amaia Martínez, con la habitual pátina racista y xenófoba que le caracteriza, afirmando que "hay culturas que no quieren integrarse". Y la noticia de ETB en la que recogen lade que el asalto es fingido. No necesita añadir nada más., basta darse una vuelta por el Congreso de los Diputados para ser consciente de esta palmaria realidad. Otro hecho innegable es que las generaciones que nos han precedido acostumbran a cuidar mucho más las formas y ser más respetuosos con el prójimo. La captura de unase ha convertido en viral. Encontrar la misa del sábado, pero añadiendo un "por favor" en el formulario de Google es el sumun de la cortesía. Compartido en Twitter, descubrimos que su autora es una amable octogenaria acostumbrada a la buenas maneras sin importarle lo más mínimo que el interlocutor sea digital.Viramos hacia el extremo contrario, incluso cruzamos una línea que supera lasEn las redes sociales ha corrido como la pólvora un vídeo del asalto a una tienda regentada por orientales en el bilbaíno barrio de Deusto. Unas chocolatinas y alguna chuchería es elque, no contentas con el saqueo, incluso agreden al responsable del negocio. Ese grado de violencia supera los límites de lo tolerable, no hablamos de una travesura sino que. A ver si van tener razón esos apocalípticos agoreros que afirman que la sociedad actual se va al "carajo".Descubrimos unapara los ingenieros o arquitectos técnicos. La periodista Bego Beristain recoge en oTwitter una denuncia de la Asociación de Periodistas de Granada, con el apoyo de la misma organización a nivel estatal. La Universidad de Granada convoca dos plazas de técnico decuyo requisito principal sonPor si no tuviéramos bastante intrusismo en nuestra profesión las escasas oportunidades de trabajo en el ámbito público chocan con esta incomprensible exigencia. Y mira que me decían que estudiara otra cosa, algo relacionado con la construcción, que tiene más salidas.