¡Qué semana!

Lo bueno de hacerse viejo, pero viejo como yo: putoviejo a los cuarenta y poco, es que ya me dan igual tantas cosas que ni las enumero. Entre ellas,de las de verdad, de las que se llevan a gente por delante por pensar diferente, ya han justificado. Y como me da igual, retuiteo y hasta abro la columna con el mensaje de Alberto Remírez: "¡Qué maravilloso tiempo éste en el que si no le estás agradecido a Otegi eres un facha!". Solo hicieron falta un par de días para que quienes el lunes teníamos reticencias empezáramos a tener razón.También tengo ciertas reticencias ante las declaraciones deque tanto han dado que hablar, pero el excomisario sabe que si exagera historias en vez de inventárselas puede generar más problemas. De lo que dijo en comisión parlamentaria ha trascendido, sobre todo, la fogosidad de, pero Niporwifi ha recopilado un hilo con otros titulares: "Villarejo hablando sobre un archivo del CNI con el que se controla a las personalidades más importantes de España", "Villarejo sobre la cocaína", "Villarejo sobre la operación Kitchen", "Caso Pitiusa" y "Villarejo sobre el número de Rajoy, Cospedal y Moncloa.com".A veces tengo problemas con los párrafos porque no consigo meter en ellos todo lo que quiero y, si lo hago, es imposible hacerlo de otro modo que no sea telegráfico, y otras veces mi problema es que no necesito más líneas para comentar un titular o un tuit como este de C55C, que me resulta suficiente: "Mucho quejarnos del turismo de borrachera pero vamos aanto en lo sanitario como en lo político: mal favor hacemos a un tema si dejamos que este sirva para polarizar el parlamento y, además, generar una lucha caníbal, en esta ocasión, en la izquierda.Tengo muy claro que, en el caso de, sobre la que tanto hemos leído y oído esta semana,y salían con verduguillos a leer comunicados pretendidamente serios. No caigamos en el mismo error en este mundo pandémico y digital, y empecemos a reírnos desde ya de quienes se enfadan por el uso de la mascarilla y de quienes confunden porque no les da para más medidas sanitarias con capricho de gobernantes. Porque estamos abocados a que nos suceda lo que ya pasa en el Reino Unido, pero podemos adelantar el trabajo de señalar a los gilipollas.Si de algo hemos hablado esta semana cansinamente es de "", esa serie de Netflix que está arrasando y preocupando a docentes y progenitores. Vayamos por partes: sí,la de toda la vida, que YouTube o las plataformas. Y sí, toda la vida hemos visto contenido no recomendado para nuestras edades. Lo que no debemos olvidar tampoco es cómo funcionan Netflix y otras: "'Ver una serie', según Netflix, son 2 minutos", tuiteaba Ícaro Moyano. Así que lo que tenemos que controlar es nuestra participación en hacer crecer bolas y modas.