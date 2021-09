NO es cierto. El mercado no regula sus precios según los principios de la oferta y la demanda. Los salarios no arrastran en su subida a la inflación. Toca revisarlo todo porque la realidad es otra. Los precios de la energía no están en récord histórico porque estemos consumiendo significativamente más. Desde luego no de un modo equiparable al ascenso. De igual modo, tampoco los salarios han tenido impacto en el 4% de aumento del IPC, el mayor en 13 años. No hubo arrastre de precios a la baja en lo más crudo de las crisis de consumo este siglo. La autorregulación no existe. Habrá que meterle mano.