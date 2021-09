Gatillazos

EL exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias Turrión ha hecho su primera colaboración de "periodismo crítico", un artículo titulado ¿Y si gobernaran PP y Vox? Resultado: un gatillazo. Ni periodismo ni crítico. Ni análisis, diría. Un panfleto político sin mayor interés. Lo que ha llamado más la atención es la ilustración que lo acompaña, una pistola parabellumluger que –dicen– usaban los nazis, con los logos de PP y Vox. Un error garrafal. El escándalo está servido. No sé de pistolas, pero miro esta y veo que no tiene gatillo. ¿Simbolismo? Otro gatillazo, me temo.