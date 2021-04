Aficionados al trumpismo

España está llena de aficionados al trumpismo. Pese a tratarse de una corriente que representa lo peor de la política, incluso lo peor de la política estadounidense, que ya es la leche, hayen lo ideológico, al menos, a. Están los de, a los que se acercó (y supongo que algo facturó) Bannon; están las extremadas del PP, lideradas por; y está en esta lista hasta, que tuitea bajo el influjo del trumpismo sobre una posible subida de impuestos: "Échense la mano a la cartera. Este es el infierno fiscal que nos espera. Sanchismo o Libertad".La propuesta del ministro Escrivá deno es nueva: ya lo hizo el mismísimo Aznar. Pero la discusión sobre la medida en sí es bizantina: la propuesta solo es un síntoma más de que el sistema de pensiones no es viable y los sucesivos gobiernos españoles intentan achicar el agua como pueden. Los titulares sobre los parches impiden ver el tamaño de la rasgadura:y cada modificación ha llevado uncon el que intentan maquillar la cuenta de resultados. Ya pueden quejarse los pensionistas y los que vamos a serlo, que estamos jodidos.La decisión depara ser mejor política es muy interesante: la herramienta es inútil para relacionarse directamente con la ciudadanía. Y quien sostenga lo contrario desde la cercanía de una o un político sabe que miente. Pero lade Colau de abandonar Twitter también esy, como tal, no ahonda en el fondo. Las y los políticos pueden tener presencia en Twitter, pero essus cuentas: les quita tiempo y desvía su atención de lo importante hacia lo accesorio porque Twitter es hoy un colector cuyos integrantes no representan a nadie.Quien llama a, más conocido como Alvise, para que sea fuente en un reportaje sobre las fake-news, o quiere dar aire a los argumentos de lao no tiene ni idea de quién es ese tipo, de qué va Twitter, de qué es un bulo ni de cómo funciona. Sin embargo, "Informe Semanal, que lo presentó ante la audiencia como 'comunicador político', dijo de él que era 'uno de los perfiles más polémicos en nuestro país', y le definió como alguien cuyo propósito es 'de comunicación, a los que acusa de manipular'" (Vertele). Así nos va.es una herramienta que: después del fogonazo de TikTok, que rápidamente se ha convertido en la versión breve de YouTube, ha aparecido esta nueva plataforma quede un modo absolutamente naturalizado y se dirige a una población muy joven y, al mismo tiempo, madura como consumidora. Por si fuera poco, genera un modelo de. Con estas premisas era inevitable que los asesores políticos quisieran llevar a sus candidatos a Twitch, haciendo de momento un sordo ridículo. En El Confidencial han elaborado un reportaje muy interesante sobre ello.