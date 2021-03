Miserables de aquí y de allí

Miserables de aquí

No se ni como calificar esta pintada y las pegatinas.

Hay que ser miserables y cobardes. pic.twitter.com/eqZVraQP21 — Javier Salvador (@J7Salva) March 16, 2021

Miserables de allí

Que diputados de la derecha me hayan gritado "vete al médico" por preguntar hoy al Presidente por salud mental demuestra todo lo que queda por hacer. Nunca más el estigma ni la vergüenza. pic.twitter.com/5woETcU1oQ — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 17, 2021

Segundo día, segundo traspié

Madridcentrismo

Yo de lo de Iglesias sólo una cosa: Sólo desde un acusadísimo madridcentrismo se puede siquiera valorar la idea de dejar la vicepresidencia del Gobierno para optar a una presidencia autonómica que ni siquiera tienes claro que vayas a poder ganar. — Sergio R. Viñas (@sergiorovi) March 15, 2021

La intrahistoria

Quien ha pintado con una plantillaen el lugar en el que uncayó al ríoy falleció un agente es un miserable. Quien ha diseñado, quien ha impreso, quien ha llevado en el bolsillo y quien ha pegado en un cristal una pegatina en la que se leey se ve cómo una grúa saca el vehículo del río, es un ruin y un canalla. Y como bien apunta Javier Salvador en Twitter, se trate de la misma persona o de varias, también es un cobarde. Tancomo quienes ahora callan pero han promovido, amparado y justificado a estos mierdas.El de la pintada, el de la pegatina y el del silencio ante la mofa por el fallecimiento de un ertzaina no se ven igual que, pero son el mismo tipo de espécimen despreciable. El diputado del PP por Huelva era un desconocido hasta que ayerdespués de que el de Más Madrid preguntara en el Congreso por la asistencia psicológica y recordara que en España haycada día. Romero está inhabilitado para la política y el PP debería cesarle sin dudas. También en Madrid hay un mierda visible y quien ha promovido su ánimo guarda silencio.Hoy también toca escribir sobre, por supuesto. Si ayer abríamos la columna con el primer traspié del vicepresidente español y futuro candidato de Podemos a la comunidad de Madrid, querechazaba su oferta en los medios de unay le acusaba de machismo, hoy toca que hablemos de su segundo traspié consecutivo. Pedro Sánchez acepta a Yolanda Díaz de vicepresidenta, como Iglesias había designado, pero. Iglesias se ha debilitado mucho en solo dos días y su carrera hacia la Asamblea solo acaba de empezar. No todo es retórica, amigo.Iba a titular el párrafo con un, pero me parece injusto para las y los madrileños, pues no todos son tan madridcentristas y reduccionistas (de ahí el catetismo) como, que evidentemente no mide bien en política cuando abandona la vicepresidencia del gobierno (que se forma después de una repetición electoral entre otros motivos porque el líder de Podemos tenía que estar integrado en el ejecutivo) para liderar una candidatura que intenta. Insisto en que este movimiento muestra los dos fallos: el de mesura y el de centralidad jacobina.Las formas son claramente diferentes y Pablo Iglesias tiene mejores intenciones que, evidentemente. Pero el mismo punto de partida no es una casualidad: el mesianismo de ambos políticos, su, su costumbre de vestir con gravedad lo ligero y sus decisiones, que huelen a irresponsabilidad, son puntos en común en esta lucha queplantean como un antagonismo atávico. Pero nada hoy es tan dramático como el coronavirus y en Magnet lo recuerdan bien: ambos participaban en ely admitían tomar cervezas juntos