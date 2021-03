La que todo lo compra

"Han", no, Isabel: "Has"

Isabel Díaz Ayuso: "Han promovido una madrileñofobia nunca vista hasta el momento, desleal e injusta" pic.twitter.com/oWeriS9UEA — Público (@publico_es) March 9, 2021

No pueden decir que han sido los socialistas

Qué pobreza política...

Lo dice el mismo que votó hace menos de un mes en contra de los Presupuestos Vascos junto a EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Vox. https://t.co/4S55sPJESr — Ajuriagerra'tar Juan (@ajuriagerra) March 9, 2021

El culebrón del año

empezó su andadura al frente de la comunidad de Madrid con el famoso Tamayazo y marcó el rumbo liberal que hoy sublima Díaz Ayuso. También intento huir de una multa con su coche, arrollando una moto de la policía municipal. Aguirre es de esas mujeres quey cree que todo lo pueden comprar. A punto de salir de esta pandemia se pregunta: "¿Por qué no nos dejan comprar lasi vale 8 euros?" (OK Diario, cómo no). Abraham Maslow ya predijo a Aguirre cuando formuló aquello de que "si solo tienes un martillo el mundo te parecerá un clavo".El anuncio delo eclipsa todo: la política más kamikaze hoy en España se ha lanzado a una carrera electoral fuera de lugar y de tiempo con la que espera afianzarse más. Antes de ese anuncio, lanzaba un último discurso que ahora suena de otra manera: "Han promovido unanunca vista hasta el momento, desleal e injusta", decíay titulaba Público. Pero la presidenta erraba con la persona del verbo: esesa "madrieñofobia" de un modo "desleal" a su propia ciudadanía e "injusto" con las y los madrileños, claramente.En todo no están en desacuerdo. Pero ya es casualidad, o vaya usted a saber qué, que justo vayan a coincidir en echar un capote al ministrocuando varios grupos del Congreso le requieren para que investigue ladespués de las últimas pruebas halladas y que señalan directamente a las torturas como causa del fallecimiento. Gracias a Podemos y PSOE, el ministro no tendrá que comparecer. Pero sí tendrían que hacerlo los de Iglesias y Echenique para explicar ese voto, esa coincidencia y esa ocultación por acción. Zabalza no es una película,La derecha española está en horas muy, muy bajas. Y eso deja a lacomo la menos mala de las opciones. Pactar, hablar, negociar y acordar: coincidir, en una palabra es, precisamente, hacer política, y quien niega eso como elen la CAV, Luis Gordillo, niega la política: "Podemos, IU, PNV y Bildu votando junto a Marine Le Pen a favor de Puigdemont", tuiteaba. La respuesta evidente se la daba otro tuitero: "Lo dice el mismo que votó hace menos de un mesjunto a EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Vox".Como lani la pago ni me afecta,: el culebrón que están protagonizando sus herederos puede ser el mejor del año. Lleno de dramas forzados y acusaciones veladas€ Confieso que apenas me sé los nombres (William, Harry o Henry me sirven para referirme al pelirrojo de los hijos de Lady D), pero: así que una parte de la familia decide pirarse e, la parejita se enfada y acusa a la reina con su clan depsicológico. Y todo esto se lo cuentan a, a la que confiesan estar cansados de los medios.