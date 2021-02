Cuestión de contradicciones

Un plaer tornar a trobar-nos, @junqueras.



Bi herri, borroka bat! pic.twitter.com/qreloh4Khr — Arnaldo Otegi ?? (@ArnaldoOtegi) February 7, 2021

Es al revés, Iván

El edecán Julián empieza su andadura al frente del PPC, antes conocido como ABC, firmando un artículo que le ha escrito su amo.



Tal y como pronosticaron varios de la redacción, ya no te respetarán ni los de arriba ni los de abajo, @julian_quiros. pic.twitter.com/QIRUzhtQjv — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) February 8, 2021

Cuando pedimos que se mojen y lo hacen

Sin alarmismo

Todos lo sabemos

La presencia deen un mitin de ERC solo hubiera sido un acto de campaña más si Otegi no hubieraen julio en la CAV con una incidencia mucho menor que las actuales en Catalunya, si Otegi no hubiera rechazado ely ahora no la utilizase para librarse del confinamiento, si los suyos no hiciesen mofa de cada acto del gobierno u otros partidos y ahora callasen ante las fotos del propio Otegi muy cerca de Oriol Junqueras ambos rodeados de gente. La de Otegi en Catalunya es la fotografía nítida de lay la contradicción ciudadana.Es el periodista el que controla al político, el que señala sus contradicciones y el que le presiona para que la ciudadanía, cuando vote, lo haga con la mejor información posible. Así va la democracia. Y cuando el político controla, señala y presiona al periodista, lo que quiere es que la democracia no vaya. Así de sencillo. Además, doy por hecho que cuandodecide poner en el disparadero de Twitter al director del Abc, Julián Quirós, sabe de sobra todo lo que he escrito en este párrafo. Pero igual que el de Vox necesitamos saberlo todos ypara recordárnoslo.Contra el fascismo lo que necesitamos es tener los principios claros y no dejarnos llevar por el, sobre todo, y de los distintos(algunos, disfrazados de antifascismo sin serlo). Solo de este modo lograremos que se oigan claras las voces que hacen frente a la extrema derecha: algunas de las intervenciones deen LaSexta, en un programa sobre el racismo en el deporte, corrieron ayer por Twitter. Si pedimos a los deportistas que se comprometan (yo sí lo hago), cuando lo hacencomo si marcaran un gol. De hecho, es lo que hacen.Por cierto, en Catalunya: "El 98,99% de mesas tiene miembros suficientes", titulan en República.com como si desafiaran a la corriente informativa actual, en la que solo se habla de cómo se están dando de baja quienes han sidopara conformar las mesas electorales. Pues bien, parece que no es para tanto y que el sistema democrático seguirá adelante con una de sus principales garantías:y de personas voluntarias de los partidos políticos que observan el proceso en cada mesa. Porque votar con garantías es un derecho y convocar elecciones, una obligación, se pongan como se pongan (o se pusieron) los que van de listos.A estas alturas lo que no pueden en el PP es negar la evidencia. Es mejor que se centren en hablar de las elecciones catalanas o el gobierno español mientras esperan a que elpase rápidamente. A estas alturas, además, ya no pueden temer el proceso mediático: todos sabemos lo que pasó porque Álvaro Lapuerta antes de morir contó lo de losen el PP y lo de lasque ejecutaban obra pública, y cómo él mismo se escandalizó del festín que Bárcenas hizo de aquella mecánica. Del mismo modo que todos sabemos que