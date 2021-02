El relato

Tenis en Australia: ni mascarillas ni distancia. Llevan semanas sin ningún nuevo caso de COVID. Teletrabajo, cierre de fronteras, millones de test y miles de rastreadores. Ni salvar la hostelería ni el verano ni la navidad. Allí se centraron en salvar vidas. pic.twitter.com/KbFsVaYgIz — PabloMM (@pablom_m) February 1, 2021

¿La verdad? ¡Qué más da!

Hasta las mejores sufren

Sobre la libertad de expresión

La libertad de expresión es un principio irrenunciable, que debemos defender incluso para artistas tan mediocres y políticamente tóxicos como Pablo Hasél https://t.co/hvDGNvIUXf — Víctor Lenore (@Lenore1789) January 29, 2021

Más sobre el contrato de Messi

Lo bueno que tienesi eres un poco vago es que solo necesitas escribir. También ayuda si lo tuyo es el populismo. Y es muy útil para quienes son hábiles con el mensaje-gancho pero no son capaces de desarrollar una idea. Así,a su título y parece una verdad absoluta queha dominado el coronavirus con "millones de test y miles de rastreadores", sin mencionar que es una isla aislada, que geográficamente convive cono que lea países en los que la gente se manifiesta contra las restricciones.Unaes una forma de guerra, solo que contra un enemigo minúsculo que diezma a la población. Y como en toda guerra, la verdad es una de las más tiroteadas. Sobre todo, en Twitter. Pero hay quien se desenvuelve cony mentiras a tres cuartos también delante de un micrófono: "el mismo día que Sanidad pide a las comunidades que sean más duras". En efecto,está exhibiéndose como una política muy hábil para ser. ¿Eso es ser una buena política? Yo no he dicho eso. Ni lo pienso.Todos los, también los mejores,durante la pandemia. Del mismo modo, todos los gobiernos sufren el desgaste de una gestión complejísima en una situación de gran sensibilidad social y personal. Incluso la primerísima clase bruselense se ve impotente parao, lo más básico, hacer cumplir los contratos a proveedores farmacéuticos a los que ha inyectado dinero. "Crecen en la UE laspor la mala gestión de la", lo que "empuja a varios Estados a exigir la entrega rápida de los fondos europeos", leemos en República.com.El tiempo y lo que he visto y leído me refuerzan en la idea de que laestá mal explicada: no se trata de que puedas decir lo que te da la gana, sino de que puedas decir lo que es legal que digas (también puedes forzar esa legalidad, ahí está el nudo gordiano). Y como es: nadie nos puede coartar si queremos decir lo que podemos decir. Víctor Lenore tuiteaba lo que pretendo expresar de un modo muy gráfico: "La libertad de expresión es un, que debemos defender incluso para artistas tan mediocres y políticamente tóxicos como".Sigo pensando que ese mantra deque ha vuelto a hacerse oír después de que conozcamos al detalle el contrato de Leo Messi solo busca que el torrente de dinero que genera el fútbol no deje de correr. No niego queatraiga más contratos publicitarios a corto, pero sí creo que a medio plazo su salario hace que el sistema se vuelva. Al respecto, Borja Barba tuiteaba con acierto: "A la gente le parece normal que sus. Y todo es por un único motivo: nunca hay consecuencias. Tampoco me sorprende"