Le da tiempo a todo

Giaruta, a por otro carné

En Israel van muy bien€ Y muy mal

Nosotros, también

Otro efecto secundario del coronavirus es que te agria el carácter, incluso aunque no lo pases. — Debacle. (@pelirrojismo) January 14, 2021

Hoy vuelve la normalidad€ Al fútbol

Santi Segurola: "Me parece que es importante que el fútbol de toda la vida le muestre al fútbol que pretende ser exclusivista, que ellos han sido compañeros de esto toda la vida y que tienen derecho y posibilidades de ganarle"#ElTercerTiempo pic.twitter.com/ljmaeu48v0 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 18, 2021

Saco adelante con dificultades mi trabajo y la parte que me toca en el cuidado de mis hijos y las tareas de casa, sin tiempo apenas para ver a mi ama y mi hermana, ni mucho menos a mis amigos... Y asisto atónito cómo a otros les da tiempo a todo y a más: "", según Vozpópuli. El objetivo, el de siempre:, pero esta vez "tiene como aliado también a José Luis Ábalos, quien aspira a debilitar a Ximo Puig para controlar el PSPV". A estas alturas, elpermanente de los de Podemos empezaría a aburrirme... Si saliese de mi asombro.está más cerca que nunca de ampliar sua partidos políticos: Macarena Olona le ha echado los tejos políticos y el exdiputado, claro, se ha dejado querer, como ha hecho siempre. Empezó en el PSOE, pasó por el PP y vivió sus mejores días como electo en Ciudadanos... De momento: nadie sabe qué le puede esperar si. ¿Cómo puede alguien hacer ese recorrido político? Esa pregunta tiene una respuesta muy compleja y otra muy simple, y como yo siempre he sido muy fan de Guillermo de Ockham, sobre todo, en su fase navajeraLa estrategia de, que empieza por pagar más por cada dosis para ser los primeros en recibirlas, está siendo un éxito: van mejor que ningún otro país€ Y al mismo tiempo los datos desiguen siendo graves. Lo que sucede en Israel es solo el trailer de la película que veremos y viviremos aquí: la(el Estado mantiene unas medidas severas) ante la perspectiva de mejora provoca que, sobre todo entre los más jóvenes,, incluso con los peores números desde el principio de la pandemia. Pero su situación sigue siendo la mejor.Lo peor de la pandemia está por llegar por el simple hecho de que estamos más cansados que nunca y, como era esperable desde el principio de la misma,y, aunque no se ha vuelto más letal, sí se propaga más rápidamente. Así que vamos a necesitar una, y nos queda muy poco de las dos cosas a todos, para llegar hasta el final sanos y salvos... También mentalmente. "Otro efecto secundario del coronavirus es que, incluso aunque no lo pases", leía durante el fin de semana en Twitter mientras pensaba que yo también estaba sufriéndolo.Después de el partido de debut contra el Barcelona, una semifinal y una final, y una ronda de Copa que nos daba mucho miedo a todos,de la liga. A partir de ahora veremos al equipo de Marcelino de verdad, no al extramotivado por los partidos a vida o muerte. Pero las semanas que hemos pasado no se nos deben olvidar. Tampoco a otros:del Athletic para el fútbol en general porque servía para recordar a los gestores y los seguidores de los grandes equipos de qué va este deporte y que no todo es industria.