El espectáculo que ofrece Ione Belarra es bastante triste

No se lo han explicado bien

Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones.



Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante. pic.twitter.com/wWcTOKpH4r — Ione Belarra (@ionebelarra) January 13, 2021

A este no hace falta que se lo expliquen

Y Casado, de atril en atril

Desde hace meses estoy escribiendo un guion inspirado en 'Good bye, Lenin!' (2003) con un señor que, para evitar un disgusto a sus padres, les ha convencido de que ha estudiado en Harvard, se ha sacado un máster en dos patadas y ha ganado unas elecciones generales. pic.twitter.com/U0lFWvgBYb — Toni Díaz (@diazibao) January 13, 2021

Todos somos listos. O no

En o?c?t?u?b?r?e? ?n?o?v?i?e?m?b?r?e? ?d?i?c?i?e?m?b?r?e? ?e?n?e?r?o? febrero habrá que hacer un confinamiento total y dirán que no se podía saber, acordaos de mis palabras. https://t.co/nNqZw5OJUl — SergioEfe (@SergioEfe) January 12, 2021

El cascabel del gato

Que una secretaria de Estado critique en Twitter abiertamente las declaraciones de una ministra no solo no queda bien, es que está mal. Y sí, ya sé que se trata de dos partidos distintos y que en Españani, por lo que se ve, coexistencias. Pero el espectáculo que recurrentemente ofrecees bastante triste para todos, también para los que no sean ni del PSOE ni Podemos pero sepan que la de gobernar es unaque no puede intentar condicionarse a golpe de tuit. Incluso aunque el tema sea tan grave como investigar o no a Juan Carlos I.En Podemos pueden ponerse tan dignos como quieran que no me creo nada: hasta que no metan mano a los gastos que van repartidos en los diferentes ministerios su republicanismo solo será de boquilla. Hoy sabemos que, dependiente del Ministerio de la Presidencia, "paga los sueldos y viajes del personal desplazado a Emiratos Árabes Unidos para asistir al rey emérito", incluidos los. En Eldiario.es también recuerdan que a Hacienda "pertenece el parque móvil, Exteriores paga los viajes oficiales, Interior se hace cargo de la seguridad, y Defensa, de la Guardia Real".Si la versión más actual del Lazarillo de Tormes en España es Juan Carlos I (y sucesores), ¿qué podemos esperar de los principales políticos del país? Ahí estáque le dejan y sacándose fotos como si fuera un ministro. El guionista Toni Díaz lo describía perfectamente en Twitter: "Desde hace meses estoy escribiendo un' (2003) con un señor que, para evitar un disgusto a sus padres, les ha convencido de que ha estudiado en Harvard, se ha sacado un máster en dos patadas y ha ganado unas elecciones generales".Otro tuit que me ha parecido estupendo esta semana es el de Sergio Ferrer: "En octubre noviembre diciembre enero febrero habrá que hacer uny dirán que no se podía saber, acordaos de mis palabras". El tuit, además, era una respuesta a sí mismo del pasado agosto: "En junio julio agosto septiembre todos confinados otra vez, os lo digo yo". Este periodista y biólogo se ríe abiertamente de quienes llevany, claro, alguna vez tendrán razón porque las, por desgracia para todos€ Y por culpa de todos. Que nos quede claro.El hilo de Antonio Ortiz sobre las desviaciones entre la medición de resultados en Internet (visitas) y el recuerdo de los usuarios sobre las webs que han visitado es de lo más interesante: la información on-line y en redes sociales es cada vez peor por culpa de laen la que hemos entrado todos (yo, el primero, cuando intento "vender" mis columnas en Facebook o Twitter). La medición no diferencia entre lectores de la versión digital de un diario y personas que encuentran un. Nos hacemos trampa con lasy estamos pagándolo caro.