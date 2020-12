Cuestión de test

LO de las cifras de afección de la pandemia por comunidades no aguanta el menor análisis estadístico y, sin embargo, en eso se basa toda el engranaje sanitario. Está estandarizado el ratio de positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero curiosamente no se tiene en cuenta el número de pruebas PCR o de antígenos que se realizan. Así, si una comunidad hiciera una sola prueba de detección del virus al día, y no registrara ningún positivo, se podría declarar su territorio como libre de covid. En cambio, la que hace 15.000 pruebas está en alerta máxima.