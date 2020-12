NO me pregunten por qué –bueno, sí: puro sentido común–, pero creo entender qué son "allegados". Y la inmensa mayoría también. Otra cosa es que me parezca bien o regular que esos allegados se junten en Nochevieja. Algunos, que se creen más listos que los demás, demandan más concreciones, pensando, quizá, que el resto del personal es menor de edad y no entiende lo que hay y lo que nos jugamos. Claro que lo entiende, pero a muchos no les gusta. Sabemos –¡tenemos la obligación de saberlo!– qué debemos hacer. Pero, claro, podemos hacer lo contrario. Y liarla.