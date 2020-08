ME encanta que los militares valgan igual para desinfectar una estación que para rastrear contactos de positivos en covid. Les sabía bregados en misiones humanitarias y de rescate, en misiones policiales y en interposición entre beligerantes –a menudo, con penosos resultados–. Pero esto de que se instalen en la vida civil debe ser lo que llaman flexiseguridad, que les garantiza el curro en función de las circunstancias: unos días trabajar en la oficina, otros disparar al blanco. Iluso de mí, me pregunto: ¿no sería mejor tener un cuerpo civil eficaz que uno armado, aunque no sepa desfilar?