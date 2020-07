Aforismos de la pandemia

Aforismo, según el diccionario, es aquella "máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte". La pandemia de coronavirus también ha originado, a la estela de los aforismos hipocráticos, algunas reglas de pensamiento. Una docena al menos

uNO. En una crisis sale lo mejor y lo peor del ser humano, dice el lugar común, pero lo que más sale es lo regular.

Dos. De lo único que podemos estar seguros es de que de las crisis salimos con más tópicos.

Tres. En torno a una pandemia, como a cualquier crisis, se forma un coro de los que sabían cuando nadie sabía y saben ahora cuando todavía no sabemos.

Cuatro. Si en medio de una grave crisis acusamos a quienes toman las decisiones políticas de no actuar correctamente cuando tenían la información necesaria, por mucha retórica adornada de modestia que utilicemos estamos adoptando una posición de arrogancia implícita: acusamos sobre el supuesto de que sabemos que ellos sabían y no querían. Una acusación de ese estilo revela que no hemos comprendido que la actuación en problemas complejos lleva siempre consigo un conocimiento escaso y una información incompleta. Nuestro esfuerzo debería concentrarse en hacer compatible la exigencia de responsabilidades con el reconocimiento de que representantes y representados actuamos siempre con un saber insuficiente.

Cinco. Cuando el confinamiento nos obliga a suspender todas las actividades "no necesarias", se ponen de manifiesto las verdaderas características de las relaciones sociales: los encuentros fortuitos, los intercambios inesperados, la exposición a lo imprevisto. Obligados a concentrarnos sobre lo esencial, advertimos que lo propio del espacio público es la sorpresa.

Seis. Puede parecer extraño e incluso irracional estar preocupado por la posibilidad de desastres altamente improbables, pero todo lo que ha ocurrido lo ha hecho siempre una primera vez. Y hay ciertas catástrofes para las que no podemos permitirnos una sola vez.

Siete. Necesitaríamos más certezas de las que actualmente tenemos para estar tan seguros de ese futuro catastrófico que algunos, más que como una advertencia sobre lo posible, certifican como algo inexorable. Que el desastre sea una posibilidad quiere decir que no es una necesidad. Y seguramente no sea una buena idea no querer tener hijos para que vivan en esas condiciones, porque si nosotros nos hemos mostrado incapaces de frenar las crisis, tal vez nuestra obligación es permitir que otros lo intenten. No tenemos ningún derecho a dar por supuesto que las generaciones futuras van a ser tan estúpidas como nosotros.

Ocho. Tras las crisis, aprender o no aprender, esa es la cuestión. Las crisis no nos dan lecciones ante las cuales no quepa sino ponerse de rodillas. Las crisis dan una lección que hay que interpretar mediante la movilización cognitiva y la discusión democrática.

Nueve. Saber lo que vamos a aprender tras una crisis es imposible; si ya lo sabemos, no necesitamos aprenderlo y si lo vamos a aprender es que ahora no lo sabemos. Quienes menos aprenden es quienes dan lecciones. Querer tener razón siempre es incompatible con aprender.

Diez. El lugar que ocupaba la historia como magistra vitae parece corresponderle ahora a la pandemia. Pero la primera lección que hay que aprender tras una catástrofe es a distinguir entre lo que debe ser aprendido y lo que debe ser soportado, entre las disfuncionalidades que se deben a nuestros errores y las que obedecen al simple hecho de que la naturaleza no se siente especialmente obligada a respetarnos.

Once. La pandemia nos obliga a revisar muchas cosas, pero es significativo que se imponga el viejo imaginario expiatorio que opone el orden cívico contra el desorden comercial. Lo que en la Marsella de 1720 era el hedonismo y el lujo, es hoy la globalización capitalista y el consumismo; la función del Dios punitivo y vengador la adquiere ahora una Tierra que se venga de nuestros excesos; en ambos casos la inocencia de los pueblos autosuficientes se defiende de los peligros de la hibridación exterior. Por eso, no faltan quienes ven en el confinamiento un tiempo de penitencia del que se deberían seguir profundas conversiones. ¿Acaso no puede haber catástrofes sin pecados que las expliquen? ¿No podemos pensar todo esto fuera de un marco pseudo-religiosos?

Doce. Cuando a un grupo de personas se les ensalza como héroes seguramente es un presagio de que van a ser tratados luego como mártires. Bastaría con que les diéramos lo que se merecen (reconocimiento y medios) ahora y después.

* Catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en al UPV. Autor de 'Pandemocracia. Una filosofía de la crisis del coronavirus'