Quartararo desbanca a Marc Márquez como nuevo "rey" de Sachsenring

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se arrogó el título de nuevo "rey" de Sachsenring, en lugar del español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) que ganaba ininterrumpidamente desde 2013 en la categoría de MotoGP, al vencer el Gran Premio de Alemania con claridad, por delante de su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) y del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22).



Quartararo es más líder del campeonato al concluir cuarto su rival más directo, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), y no lograr ni un solo punto uno de los aspirantes al título, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que se fue por los suelos cuando intentaba aguantar el ritmo del francés.





¡CAÍDA DE @PeccoBagnaia! ¡Se va al suelo cuando perseguía a Fabio Quartararo! ??



El italiano suma cuatro ceros este año y se aleja del Mundial #GermanGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/OrV7ELBuZA — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2022

¡MENUDO ADELANTAMIENTO! ??



Johann Zarco tira de valentía para pasar a @AleixEspargaro en una zona COMPLICADÍSIMA#GermanGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/RmOMETUYCM — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2022

Retirada de Alex Márquez

Con unas condiciones muy duras por el fuerte calor, la carrera de MotoGP comenzó con el liderato del vigente campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que sorprendió al autor de la "pole position" en la primera curva, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), con(Aprilia RS-GP) en la tercera posición.Pero la carrera no había hecho más que empezar y antes de cumplirse la primera vuelta Bagnaia ya intentó adelantar Quartararo, aunque el francés, en tanto que por detrás el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), se llegó a tocar con Aleix Espargaró para superarlo en el segundo giro de los treinta a los que estaba programada la prueba.Quartararo marcó la vuelta rápida de carrera en el tercer giro, justo la vuelta en la que Bagnaia, en su intento de no perder la estela del francés, se fue por los suelos en la curva uno, en donde unas décimas de segundo después también sufría un accidente el español Joan Mir (SUzuki GSX RR).El líder del mundial y vigente campeón del mundo literalmente se había quedado sólo en cabeza de carrera, con más de, su compatriota Johann Zarco y con Aleix Espargaró y Maverick Viñales, los dos pilotos de Aprilia, en tercera y cuarta plaza, mientras que en ese giro, el sexto, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), cumplía con su penalización de "vuelta larga" y regresaba séptimo a la carrera.La carrera había perdido ya, también, al surafricano Darryn Binder (Yamaha YZR M 1) por caída, como al japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) por el mismo motivo, mientras que el español Alex Márquez (Honda RC 213 V)en su moto, al quedarse bloqueado el sistema de salida del eje posterior en su posición más baja.Con el paso de las vueltas Fabio Quartararo consolidó la primera plaza, con Johann Zarco a segundo y medio y los dos pilotos de Aprilia, Aleix Espargaró y Maverick Viñales, tras ellos, sin que ninguno de todos ellos percibiese algún peligro para perder la posición.Las diferencias se mantuvieron muy constantes todo el tiempo, con Fabio Quartararo controlando muy bien la distancia respecto a Johann Zarco, que, mientras que al dúo de Aprilia se le acercó por detrás el australiano Jack Miller, que a doce vueltas del final se "enganchó" al rebufo de la moto de Maverick Viñales.Viñales se "coló" de frenada poco después en la curva ocho y ese momento lo aprovechó Miller para superarlo y ponerse cuarto, aunque en realidad el problema del españoltrasera que le obligó a abandonar.La "solvencia" de Quartararo fue incuestionable y poco a poco consolidó su ventaja respecto a Zarco, dejando el interés de la carrera en la lucha por el último peldaño del podio entre Aleix Espargaró y Jack Miller, que acabó en manos de este último tras un ligero error del español que le abrió las puertas del podio al australiano.Si, en el caso de Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) lo fue por problemas físicos, al no poder respirar bien después del fuerte golpe en un costado que se propinó durante los entrenamientos libres.Aleix Espargaró se tuvo que conformar con la cuarta plaza, con Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) sexto y Raúl Fernández (KTM RC 16), duodécimo.