Celestino Vietti logra una contundente victoria en Moto2

El italiano Celestino Vietti (Kalex) consiguió este domingo una contundente victoria en el Gran Premio de Qatar de Moto2, su primer triunfo en la categoría, disputado en el circuito de Losail y que dominó de principio a fin.



Vietti comandó la carrera desde el mismo momento en que se apagó el semáforo y cruzó la meta con una ventaja de más de seis segundos sobre el español Arón Canet (Kalex) y el británico Sam Lowes (Kalex) tercero, que se benefició del percance en la última curva entre el japonés Ai Ogura (Kalex) y el español Augusto Fernández (Kalex), que pugnaban por la tercera posición.



El italiano salió como una exhalación, perseguido por su compatriota Tony Arbolino (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex), con Augusto Fernández (Kalex) y Arón Canet (Kalex) tras él, mientras que Pedro Acosta (Kalex), que fue décimo en entrenamientos, se tocó con otro piloto a final de recta y cayó hasta la vigésimo sexta posición.



Vietti tiró con fuerza en esas primeras vueltas para escaparse de todos sus rivales como en Moto3 hizo antes el japonés Ayumu Sasaki, pero Arón Canet, que se apercibió de la jugada superó al italiano Arbolino para intentar dar caza al líder, mientras la carrera perdía a uno de sus protagonistas por caída, el checo Filip Salac (Kalex), poco después.





Error de Arbolino

La ventaja de Vietti no llegó en ningún momento al segundo y aunque lento, poco a poco Canet supo enjugar la desventaja para acercarse al italiano, llevándose a su rueda pero a cierta distancia a Arbolino, Fernández, Ogura y el británico Sam Lowes (Kalex), cony ya en la decimoctava posición.El primer movimiento en ese grupo fue el de Ai Ogura para superar a Tony Arbolino e intentar así irse en busca de Canet, al que, en tanto que Fernández y Arbolino se enzarzaron en una pelea intensa por la tercera plaza, con Sam Lowes expectante, pero una vuelta más tarde todo volvía a estar igual y ninguno de los integrantes del cuarteto perseguidor conseguía una ventaja nítida.Un error con el cambio de marchas en la curva seis le hizo irse largo a Arbolino, que pudo controlar la situación para regresar unos metros por detrás de sus rivales.En tanto, por delante Celestino Vietti consolidó su lideratosobre Canet, que pareció dar por buena la segunda plaza, también con dos segundos y medio de ventaja sobre el cuarteto trasero, aunque por delante había más de diez vueltas en las que podía suceder de todo.No hubo más historia, Celestino Vietti consiguió una cómoda victoria por delante de Arón Canet, que sumó su(tres segundos y tres terceros), con Lowes tercero, tras una cerrada lucha con sus compañeros de grupo, en donde Ai Ogura vio como Augusto Fernández le hacía un espectacular interior en la última vuelta y el japonés, al intentar recuperar la plaza en la última curva, se "topó" con el español.Ogura tocó por detrás a Fernández y ambos consiguieron evitar la caída de milagro, pero beneficiando a Sam Lowes, que enfiló mejor la recta de meta y se hizo con la tercera plaza delante de Augusto Fernández por apenas 78 milésimas de segundo, Tony Arbolino y Ai Ogura.Jorge Navarro (Kalex) fue séptimo, con Pedro Acosta en la duodécima posición tras superar en la última vuelta a Albert Arenas (GasGas), por delante de Jeremy Alcoba (Kalex), decimocuarto; Fermín Aldeguer (Boscoscuro), décimo sexto, Marcos Ramírez (MV Agusta), decimoctavo; y Manuel "Manugas" González (Kalex), vigésimo.