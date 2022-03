Andrea Migno se impone en Moto3 aprovechando las desgracias ajenas

El italiano Andrea Migno (Honda) se supo aprovechar de las desgracias de algunos de sus rivales más directos, el español Izan Guevara (GasGas), que había conseguido la "pole position" y fue sancionado para la carrera, y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que se benefició de esa sanción pero una avería mecánica tras un leve percance le obligó a retirarse a cinco vueltas del final.



Antes incluso de comenzar la prueba de Moto3 ya se sabía que iba a haber un cambio radical de posiciones ante la severa sanción impuesta por el Panel de Comisarios a tres de sus protagonistas, el español Izan Guevara (GasGas), autor del mejor tiempo de entrenamientos, el italiano Dennis Foggia (Honda), uno de los principales aspirantes al título, y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), otro de los favoritos de la categoría.





Caída de Masiá

Los tres debían salir desde las últimas posiciones de la formación de salida y, además, cumplir con dos vueltas largas de sanción el italiano y una del español y el japonés. Sus opciones a la victoria, por esta circunstancia, prácticamente desaparecieron del panorama antes de que se apagase el semáforo, por considerar que su comportamiento durante lay, en el caso del transalpino, incluso poniendo en peligro a sus rivales.Y, cuando se apagó el semáforo, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) lo hizo desde la "pole position" que había sido de Izan Güevara, de una manera fulgurantede la recta de meta. Y, por detrás Tatsuki Suzuki fue el más avezado al recuperar hasta la decimonovena posición, con Güevara el vigésimo tercero y Foggia vigésimo séptimo.Antes de concluir el primer giro la carrera ya perdió a uno de sus protagonistas, el español Carlos Tatay (CFMoto), al que tocó por detrás el también español Sergio García Dols (GasGas) y con ese primer giro cumplido Dirección de Carrera autorizó el cumplimiento de la vuelta larga (long lap) en los tres siguientes giros, mientras los tres recuperaban posiciones a marchas forzadas. con Izan Güevara ya en los puntos, decimoquinto.Fue en la tercera vuelta cuando los tres pilotos, si bien en el caso de Foggia debía hacer una segunda vuelta larga de penalización. En su regreso a la pista Guevara apenas perdió cuatro posiciones para seguir en cola del mismo segundo grupo de cabeza, como también Foggia y Suzuki.Sasaki consiguió casi un segundo de ventaja en apenas tres vueltas, con un grupo perseguidor encabezado por Sergio García Dols en cabeza de un primer grupo de once pilotos, pero el otro pupilo del equipo de Jorge Martínez "Aspar" tras el sancionado Guevara,por la caída que provocó a Carlos Tatay.Apenas una vuelta más tarde Sergio García Dols cumplió con la sanción para regresar undécimo en el mismo grupo de cabeza, por entonces perseguido a dos segundos y medio por un grupo en el que ya tiraba en cabeza Izan Güevara y en el que también estaban los españoles Daniel Holgado (KTM) y Adrián Fernández (KTM).Algo más atrás, vigésima segunda, se colocó la única española del campeonato,(KTM), que dejó atrás al grupo en el que se encontraba para intentar alcanzar al que por delante encabezaba Güevara.Y, por delante, vuelta tras vuelta, Ayumu Sasaki iba marcando su vuelta rápida personal para ir abriendo poco a poco cada vez más distancia respecto a sus rivales, de 2,7 segundos en la octava vuelta.La remontada de Tatsuki Suzukial tocarse con el francés Lorenzo Fellon, sin que ninguno de los dos pilotos pudiese continuar.Como Suzuki, también se fue por los suelos en el undécimo giro(KTM), quien en la curva doce se tocó con el japonés Kaito Toba (KTM) en una acción un tanto discutible que fue investigada por Dirección de Carrera, y sólo el japonés continuó en carrera, cuando se disputaban ambos la segunda plaza.En el undécimo giro Ayumu Sasakique casi lo lanza por los aires en la curva seis y rompió parte de su carenado izquierdo, lo que le hizo perder buena parte de su ventaja pues pasó de los tres segundos y medio a 1,3 y antes de concluir el giro fue neutralizado por el grupo perseguidor y que poco después le obligó a abandonar, en el giro decimotercero.Una vuelta más tarde la situación de carrera había cambiado por completo y era el italiano Andrea Migno el nuevo líder, con Ayumu Sasaki décimo, justo por delante de un Izan Guevara que se tuvo que esforzar al máximo para llegar hasta el grupo de cabeza.A cinco vueltas del final sólo nueve pilotos estaban en la lucha por la victoria, Andrea Migno, Deniz Öncü (KTM), Sergio García Dols, Kaito Toba, el británico John McPhee (Husqvarna), el brasileño Diogo Moreira (KTM), Iván Ortolá (KTM), Xavier Artigas (CFMoto) y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), con Foggi y Guevara intentando enlazar con ellos.En la pelea finalen el tirón de Migno, que se llevó tras su estela a García Dols, Öncü, Toba y McPhee, con Moreira y Yamanaka algo más rezagados.La refriega en ese quinteto se, en las que el británico McPhee fue la primera víctima en quedarse descolgado.Última vuelta con Migno en cabeza y García Dols pegado a su rebufo, igual que Toba, que se "enfrascó" con el español y dio unos metros de alivio a Migno. Y aunque el español logró pegarse al italiano, este supo defender la primera posición hasta atravesar la línea de llegada, con el español segundo y el japonés tercero.Al final, Izan Guevara consiguió la octava posición, con Xavier Artigas décimo delante de Iván Ortolá, Adrián Fernández (KTM), decimocuarto, Daniel Holgado, decimoquinto, Ana Carrasco vigésima y Gerard Riu (KTM), compañero de la única fémina del campeonato, vigésimo primero.