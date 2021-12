Yanisse a Paula: "No llores, tía te quiero un montón"

Las restricciones sanitarias en el Teatro Real durante el sorteo de la lotería no impidieron que las aproximadamente 200 personas "salpicadas" por el patio de butacas jalearan los premios entonados por los niños de San Ildefonso, especialmente el Gordo, el 86148.

Lo cantaron Paula y Yanisse. Mientras enseñaban las bolas de la fortuna al jurado con lágrimas en los ojos, la primera no pudo reprimir la emoción del momento. "No llores, tía te quiero un montón", le dijo Yanisse a su amiga y compañera.

Aforo al 50%

Ilusión en las butacas

Pese al imparable avance de la sexta ola de contagios de coronavirus, el público volvió a dar color al sorteo –con un aforo del 50%– tras el cierre de puertas en 2020.

Las sonrisas se dibujaron tras las mascarillas de los asistentes, quienes como de costumbre también exhibieron sus mejores galas, navideñas y de otro tipo, atrayendo los focos de las cámaras de televisión, ubicadas en los engalanados palcos del teatro. El sorteo inaugura unas fiestas navideñas marcadas por los récord de casos de coronavirus, pero eso no privará a los agraciados de descorchar la botella de champán.

Historias en la cola

Varias noches al raso

Unas 200 personas tuvieron la fortuna de poder acceder al patio de butacas del Teatro Real con sus décimos en mano, no sin habérselo ganado tras una o varias noches soportando el frío de la entrada del invierno en Madrid, además de alguna que otra gota a primera hora de la mañana.

Soñando con celebrar un "pellizco" en directo, Rafael, llegado desde Sevilla y ataviado con la indumentaria de su Betis, contaba en la cola de entrada, donde aguardaba desde las dos de la madrugada, que había pedido "algo de suerte" a la Virgen de la Almudena.

Con la juerga aún en el cuerpo, un joven de Benavente (Zamora) pedía que el Gordo cayese en su localidad. Se sumó asó a última hora a la cola tras "muchas noches sin dormir" porque en Madrid "es complicado".

Huelga por las comisiones

Los loteros protestan

El Gordo para los loteros fue el aumento de las ventas de lotería de Navidad, que recaudaron unos 3.100 millones de euros, una cantidad similar a la registrada en 2019 y que supera en un 15% a la de 2019.

Sin embargo, decenas de trabajadores de las administraciones de lotería se concentraron cuando daban las nueve de la mañana a las puertas del Teatro Real para reclamar "comisiones justas" por los décimos del sorteo navideño, las cuales, según denuncian, están "congeladas" desde hace 17 años. l