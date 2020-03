La Rioja recomienda que los menores "no se congreguen en grupos, incluso en los parques"

El Gobierno de La Rioja pide a la ciudadanía riojana responsabilidad en sus actuaciones y les recomienda "que eviten concentrarse en espacios con gran afluencia de público, tanto al aire libre como cerrados, para frenar la propagación del coronavirus".

El Ejecutivo apela "a la prudencia" para que las familias eviten llevar a los menores a lugares, al aire libre o cerrados, con gran concentración de personas como parques o espacios infantiles y recomienda que, en la medida de lo posible, permanezcan en sus domicilios o, en caso de salir, no lo hagan, ni se congreguen, en grandes grupos.

También recomienda evitar la celebración de eventos que reúnan a una importante cantidad de público, respetando siempre la norma de que los espacios cerrados no pueden ser ocupados en más de un tercio de su aforo.

Respecto al sector hostelero, se recomienda aplicar la misma norma de no superar un tercio del aforo y se ruega a los ciudadanos que eviten aglomeraciones en zonas de ocio.

Además, se recuerda la recomendación de reducir los viajes al mínimo imprescindible. Esta es una norma básica para evitar la propagación del virus a otras zonas.

RECOMENDACIONES.

Medidas para prevenir contagios:.

-En los espacios cerrados, es recomendable la ventilación frecuente, al menos una vez cada hora.

-Extremar la limpieza es una medida básica.

-Lavarse las manos con agua y jabón.

-Cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo desechable al toser y estornudar.

-No compartir cubiertos ni comida.

-No compartir objetos de higiene personal.

-Evitar tocarse la boca y la nariz con las manos.

-Evitar los saludos con contacto físico.

-Mantener una distancia de seguridad mínima de un metro y medio.

-Informarse a través de canales oficiales o medios de comunicación y comprobar que no se trata de fake news o bulos.