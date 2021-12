Francisco Marhuenda, con covid, exige su derecho a contagiar

Por tercer día consecutivo, Francisco Marhuenda nos da la murga con su positivo en covid, como si fuera el único en esas circunstancias. Y por terecer día consecutivo, el director de La Razón, que cada vez está más cerca de las proclamas de Bosé, reclama su derecho a salir a la calle a contagiar el bicho. Su lamento es que la decisión no depende de su heroína política: "Sigo confinado con una covid leve, afortunadamente, y sometido ala opresiva y absurda reclusión decretada por nuestros gobernantes. Es una lástima que no sea Ayuso quien fije los días de confinamiento, porque me encuentro perfecto y podría estar en la calle. En cambio, tengo que sufrir la «histeria política», debería ser incluida en el catálogo de enfermedades del sistema público de salud, que se ha desatado y soy uno de los rehenes de esa confabulación forma da por los políticos que sobreactúan y los funcionarios de la medicina que decidieron que tengo que estar retenido contra mi voluntad durante diez días, aunque ahora ya son solo siete". Se cree una mezcla de Mandela, el Conde de Montecristo y Clint Eastwood en Alcatraz.

¿Por dónde seguimos? Ya que se ha mentado a la lideresa, les copio y pego el comienzo de la columna de Ignacio Camacho en ABC: "El personaje del año, vieja tradición de la prensa anglosajona, ha sido en España una mujer y se llama Isabel Díaz Ayuso. El fenómeno político más notable de 2021 por haber logrado reunificar la derecha en torno suyo, con la ayuda involuntaria de Inés Arrimadas y su empeño por apuntillar a un partido moribundo".

En Vózpuli, Luis Algorri también menciona a Ayuso, pero no en términos elogiosos precisamente. Lo mejor del tirabuzón es que el columnero le llama corta de luces para, en realidad, abofetear a Casado, al que fine como "Alguien incapaz de evitar que una persona con las luces de Ayuso (un guante dentro del cual hay una mano maestra) esté serrando las patas de la silla en que se sienta, y que encima se niegue a hablar del asunto porque "eso no le interesa a la gente", como dijo el otro día, es que está muy perdido y no lo sabe. O no lo quiere saber".



El lehendakari Urkullu hablará hoy del RH



Ya ven qué poca chicha hemos podido cosechar. Mayte Alcaraz nos anima algo la colección de entrecomillados con el avance en exclusiva de lo que dirá hoy Urkullu en sus discursos de fin de año: "Ese punto absurdo escala un grado más hasta llegar a la vergüenza en el caso del presidente catalán, Pere Aragonès, o en el del lehendakari, Íñigo Urkullu, que asperjarán su perorata de hoy –como si lo viera– de supremacismo, odio a España, victimismo y delirios emocionales sobre no sé sabe qué repúblicas inventadas o RH diferentes". Si la Aramís Fuster de El Debate estuviera más pendiente de la actualidad, sabría que el discurso navideño de Pere Aragonès fue el pasado domingo. Por lo demás, si Urkullu habla del RH, le pago una mariscada a la amanuense.

Para el final les he reservado el mensaje de paz y amor del legionario de Cristo y principal señalado como muñidor de la Kitchen, Jorge Fernández Díaz. Una cursilada sin más: "También brilla la luz de la esperanza en conductas heroicas y en acontecimientos de la naturaleza que refuerzan no el optimismo laico, sino la virtud de la esperanza. Que en cada amanecer el sol salga nuevamente para todos es una radiante oportunidad que surge ante nuestros ojos para aportar nuestro granito de arena a fin de mejorar como personas y ayudar a mejorar a los demás". Y si no, ya saben, la fiscalía nos lo afina.