Los enemigos de España también se han cargado al Barça

Pues sí. La culpa de la pésima temporada del Barça es del perverso secesionismo. Palabra de Carlos Herrera, que firma en ABC una columna titulada "Arruinar Cataluña sin remedio". Y en la enumeración de los males causados no falta el equipo club blaugrana: "Han creado un clima irrespirable y aún hay gente que cree que eso no va con ellos. Ven cómo se van empresas, como nadie quiere ir ni a cobrar una herencia, como la sociedad se enrancia completamente masacrada, como han acabado hasta con el Barça y no se levantan a decir nada. Han arruinado Cataluña".

Ya lo dice el editorialista de La Razón remedando casi las palabras de Franco en su testamento: "Los enemigos del Estado son insaciables". Llama la atención la elección del término Estado para el titular. Dentro, sin embargo, está todo en orden. Los enemigos lo son de España: "Los ataques al Constitucional y la cruzada para deslegitimar su labor han sido una constante desde la órbita gubernamental y sus socios y todo es posible. Con cada paso al frente de los enemigos de la España constitucional, la democracia mengua y los ciudadanos ven palidecer sus derechos en favor del poder. La oposición debería darse por enterada y moverse".

Un par de páginas más allá, Emilio De Diego hace recuento de esos enemigos y los va situando en un Belén imaginario. No faltan los pérfidos vascones: "Fuera, pero cerca, los pastores, con algún infiltrado que no apacienta ovejas, como Otegui, empeñado en disfrazar a los viejos lobos terroristas de perros amaestrados; él mismo se esconde, a ratos, bajo piel de borrego. Luego los magos, que acaban llegando siempre, con el inquieto, ubicuo e inquietante Baltasar en primer término. En el camino encontramos un fielato, con su caseta y sus guardas, Urkullu y Esteban, cobrando peajes a la mayoría de los españoles".

En El Debate se centran en uno de los arriba mentados, el lehendakari Iñigo Urkullu y nombran a otro. Todo, a cuenta de un delirio que no responde a los hechos ni de lejos: "El jefe del Gobierno vasco prepara «itinerarios laborales personalizados» que favorecerán a los presos etarras según se vaya produciendo su liberación acelerada. Primero fue Arnaldo Otegi el que advirtió a Sánchez que para lograr su apoyo en los presupuestos era necesario excarcelar a los asesinos. Ahora es Urkullu, recién asumidas las plenas competencias en materia penitenciaria, quien se dispone a dar facilidades a los asesinos".



Yolanda Díaz vuelve a ganarle a Pablo Iglesias



Y hablando de villanos oficiales, terminamos con una referencia a uno que, pese a no estar desde hace meses en primera línea política, recibe estopa como si lo estuviera. Ya saben a quién me refiero. "Cuando las puertas del cielo se le cerraron a Pablo Iglesias", reza el tramposete titular (a eso jugamos todos) de una pieza firmanada por El Confidente, obviamente, en El Confidencial. ¿Y a qué se referirá? Véanlo ustedes: "Yolanda Díaz va a conseguir lo que nunca pudo lograr su predecesor: ser recibida por el papa Francisco en el Vaticano. Iglesias, con coleta, quiso tocar el 'cielo' del Vaticano, como lo va a hacer Yolanda Díaz en apenas 24 horas. Pero no pudo ser. Todo se frustró a última hora por una razón de peso: la irrupción del covid". Ya tienen anécdota para contar en la máquina de café.