Primeras bofetadas de los suyos a Ayuso

Fiasco en Colón. La semana empezó en Diestralandia con todo tipo de malabares para tapar el fiasco de Colón del día anterior. "Colón acoge a cientos de miles de personas que han pedido la dimisión del presidente del Gobierno", voceaba sin respeto a la verdad Libertad Digital. ABC, que también bordeando la exageración, hablaba de "decenas de miles de personas", acaba reconociendo el gatillazo en el editorial: "Lo de menos es si acudieron cientos de miles de personas, como sostienen los organizadores, o si lo hicieron solo unos miles, como sostiene, siempre interesadamente, la Delegación del Gobierno", Están verdes las uvas.

Ayuso la lía. Para colmo, en el fasto rojigualdo, a Isabel Díaz Ayuso se le ocurrió instar a Felipe VI a no firmar los indultos. Y por ahí no pasa la prensa de orden, ni siquiera aunque la díscola sea la supernova de la derecha española en la actualidad. "Un presidente autonómico constitucionalista no debería comprometer al Rey de ese modo. Díaz Ayuso tensiona innecesariamente al PP en un momento en el que si algo necesita la oposición frente a los abusos de Sánchez es unidad de criterio, coherencia, y no dar bazas gratuitas a la izquierda", reñía a la lideresa el editorialista del vetusto diario.

Federico al rescate. El único que acudió en defensa de la emperatriz de la Puerto del Sol fue Federico Jiménez Losantos desde su hiperventilada columna en El Mundo: "Los que ahora insultan a Ayuso por decir lo que muchos piensan sobre la firma de esos indultos son de dos tipos: los que dicen que el Rey no debió salir el 3 de octubre en televisión y los que creen que debe reservarse para mediar con el golpismo", sentenciaba el volcánico turolense.

Boicot a medias. Aunque todos los medios habían anunciado que el president Aragonès daría plantón al rey el miércoles, al final sí se dejó fotografiar efímeramente con él. "Hasta para plantar al rey demostró incompetencia y división el Govern de Aragonés", aprovechó el viaje el editorialista de El Mundo para atizar por fas o por nefas. Eso, mientras La Razón daba la campanada informando de que el Borbón está siendo parte activa de la distensión. Este era el titular: "Moncloa: El Rey está al tanto de toda la negociación con ERC".

Algo puede haber, porque también El Cofidencial apuntaba por ahí en una de sus informaciones destacadas de la semana: "El Gobierno involucra al Rey en su agenda catalana para avanzar en la normalización". A alguno le terminará dando un pasmo.