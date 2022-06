"Seguiremos acogiendo a niños saharauis en nuestro hogar"

Hoy conocemos a Juan Mari De Bilbao y Ana Alcántara, un matrimonio muy activo que forma parte del potente tejido asociativo de Retuerto. Y es que este barrio barakaldés tiene un espíritu muy vivaz y alegre, tal y como nos demuestra esta pareja de recién jubilados, padres de tres hijos y aitites de cinc nietos. Juan Mari y Ana no tienen apenas tiempo libre, entre su dedicación a la Coral Zigor Abesbatza, la Comisión de Fiestas del barrio, el club de fútbol Retuerto S.D. Sport, el grupo de baile Erreka-Hortu Euskal Dantzak Taldea y la asociación Salam de ayuda al Sáhara.

Juan Mari De Bilbao y Ana Alcántara disfrutan de la vida mientras preparan mermelada casera, ven 'La noche de' y bailan al son de Café Quijano. Ya no aguantan tanto en el monte, pero Ana aprendió a andar en patines hace unos años y Juan Mari prefiere pasear en bicicleta, un ejercicio que le viene muy bien para fortalecer las rodillas, su punto débil, nos cuenta. A Ana le pilló la pandemia en mitad de su primer curso de euskera, al que se apuntó cuando al fin decidió que estaba preparada para aprenderlo, y no cejó en su empeño, pues a día de hoy sigue yendo a clases al Euskaltegi de Barakaldo. Y Juan Mari descubrió, casi por casualidad, que tenía oído musical y comenzó a cantar como tenor en la Coral Zigor Abesbatza acompañando a su mujer. Ahora su sueño es volver a alquilar una casita con piscina perdida en el campo para poder disfrutar en compañía de toda la familia, subrayan.

Juan Mari De Bilbao y Ana Alcántara sienten que han tenido suerte en la vida y esa suerte también les ha sonreído en nuestro concurso semanal, en el que han resultado ganadores ya que siempre que encuentra un rato libre, Juan Mari se encarga de rellenar el autodefinido del premio. Ahora nos abre las puertas de su casa en Retuerto en compañía de su mujer Ana y dos de sus nietos, Laida (4 años) y Endika (a punto de cumplir los 2 años).

¿Los dos sois de Retuerto de toda la vida?

-Juan Mari: Yo sí. Nací aquí en Retuerto cuando había cuatro caseríos y todo huertas.

-Ana: Su madre vivía en Kareaga, donde está ahora el Max Center, pegado al monte. Y allí estuvo hasta los dos años.

-Juan Mari: Nos fuimos a vivir enfrente del Sagrado Corazón de Jesús de Retuerto.

-Ana: Y luego, cuando nos casamos con 25 años, nos vinimos aquí y aquí llevamos 41 años.

-Juan Mari: Vamos, que no me he movido de aquí de Retuerto...

(Descubre Retuerto, un barrio con mucho movimiento asociativo).

-Ana: Yo soy de Málaga y me trajeron a Barakaldo, al centro, con 8 años. Nos conocimos en Barakaldo aquí.

Y desde entonces no te has marchado de Barakaldo...

-Ana: Para nada. También formamos parte de la comisión de fiestas de Retuerto. Las fiestas son en San Ignacio de Loyola, el 31 de julio. Estamos ya preparados. Nosotros ya estamos preparados con la camiseta y todo.

-Juan Mari: Hacemos tres eventos desde la Comisión de Fiestas. Uno es el de cuadrillas, que se hace siempre en primavera, y ese fue el 21 de mayo. En el Grupo Loizaga hicimos un concurso de putxeras, de alubias. En esta plaza comida popular. Trajimos batucada, una verbena, en fin... un día festivo. Luego hacemos las fiestas de San Ignacio y en otoño hacemos el Sorginen Gaua, Noche de Brujas, por no hacer Halloween, que nos parece muy americano.

-Laida: ¡Haloween!

-Todos: Risas.

-¿Y qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre?

-Ana: Yo empecé en la Coral Zigor de Barakaldo y luego se animó Juan Mari a venir. Le dio envidia...

-Juan Mari: Me captaron (risas). Yo nunca creí que acabaría cantando, porque siempre me he considerado con mala voz, con poco gusto para cantar y todo, y cuando empezó Ana empecé a acompañarles a los conciertos y un día me cogió la directora, me metió en un cuarto y me dijo: 'Cántame lo que sepas'. Y le canté 'Yo soy nacido en Retuerto' y me dijo: "Tú eres tenor. Allí".Y hasta hoy.

-Ana: Y ya llevamos 21 años cantando. Yo como soprano.

(Cantar a coro tiene muchos beneficios, ¿te animas a descubrirlos?)

¿Entonces no se os da mal, no?

-Ana: Lo principal es tener buen oído. Y Juan Mari tiene muy buen oído y muy buena memoria musical y en su familia les gustaba mucho cantar.

-Juan Mari: He descubierto muchas cosas con la coral que no sabía.

-Ana: A mí en cambio siempre me ha gustado cantar.

-Juan Mari: Estamos preparando ahora el repertorio para el concierto de fiestas del Carmen, de Barakaldo.

-Ana: El día 21 de mayo fue el Día de las Corales y fuimos a Sopelana con la Federación de Coros de Bizkaia, que organiza todos los años esa jornada. Teníamos muchas ganas porque después de dos años de pandemia no habíamos podido organizar nada. Antes podíamos juntarnos 50 o 60 coros, pero este año solamente 38 coros.

-Juan Mari: Nosotros en la coral también hemos notado el tema de la pandemia. Gente que ha dejado de ir y que ahora está más reticente a volver. Está costando. Al final es una actividad a la que yo le llevo un relevo difícil. Somos gente mayor y probablemente en la coral nuestra somos de los más jóvenes.

-Ana: Sí, sólo hay dos que son más jóvenes, Ángela y Feli. Somos en total unos 30. Se fundó en 1985 y Juan Mari es el presidente.

¿También? ¡Estáis en todos los saraos! No os queda tiempo libre...

-Juan Mari: Por eso os conté que hago los crucigramas cuando puedo (risas).

-Ana: Juan Mari además está de directivo en el Retuerto Sport de fútbol.

¿También?

-Ana: (Risas).

No vamos a tener suficientes páginas para sacar todo...

-Los dos: (risas).

-Ana: Sí, aquí al lado. En el campo de fútbol Ibarreta.

-Juan Mari: Ahora mismo tenemos 22 equipos y desde juveniles hasta prebenajamines tenemos a 350 niños aproximadamente jugando.

(El club de fútbol de Retuerto, la cantera para las futuras promesas.)

-Ana: Hay que organizar y trabajar mucho, ¿eh? Y todos los fines de semana...

-Juan Mari: Acabamos de parar pero ahora a primeros de agosto hay que volver a empezar con el jaleo.

¿Vacaciones entonces, ya os podéis coger?

-Los dos: ¡Sí hombre, sí!

-Juan Mari: De vez en cuando nos escaqueamos... (risas)

¿Ya tenéis preparadas las vacaciones este año?

-Ana: Bueno, este año está un poco más complicado.

¿Y algún viaje que recordéis con especial cariño?

-Ana: En el 99, cuando Juan Mari hizo las bodas de plata en el banco, los 25 años trabajando allí, le dieron quince días de vacaciones. Recuerdo que nos fuimos a Sanxenxo y fueron unas vacaciones muy bonitas.

Ahora parece que está de moda, ¿no?

-Ana: ¡Pues nosotros fuimos antes! (risas)

¿Y de regata fuisteis también?

-Ana: ¡No, no! (risas) Cuando volvimos con una de nuestras hijas sí que fuimos en barco para ver las bateas y nos pusieron mejillones y navajas en el barco que estaban buenísimos y las gaviotas querían quitárnoslos del plato (sonríe).

-Juan Mari:Yo recuerdo con mucho cariño un viaje en el que nos escapamos en 2014, hace ocho años ya, a Ponferrada todos juntos, con los hijos y los nietos, con los cinco que teníamos entonces, y nos están pidiendo repetir. Cogimos una casa rural con piscina y estuvimos una semana perdidos en el monte.

-Ana: Sí, fue precioso.

(Visitamos Ponferrada haciendo parada en Sanxenxo)

-Juan Mari: Una auténtica gozada. Lo pasamos muy bien. Y ahora lo tenemos en mente para ver si podemos repetirlo. Volvimos a hacerlo en Salinillas de Buradón, en La Rioja Alavesa, cerca de Labastida. Es un pueblo muy bonito.

Entonces vuestro plan ideal es estar en plena naturaleza, tranquilos, y con la familia. No os gustan las grandes ciudades.

-Juan Mari: No.

-Laida: Yo voy a ir a Galicia este verano.

-Ana: ¿A una casita con piscina también?

-Laida: ¡Sí!

-Ana: ¡Jo, qué bien! Yo quiero ir también contigo a Cambrils.

¿Y qué te gusta más? ¿Galicia o Cambrils?

-Laida: Galicia.

-Ana: Galicia es muy bonito. Asturias también. Tienen mucho su encanto. Todo el paseo marítimo de A Coruña es precioso con el faro...

-Juan Mari: ...y la torre de Hércules.

-Ana: Bordeas toda la ciudad y llegas a la playa. Es muy bonito.

-Juan Mari: Galicia no la conocíamos hasta ese viaje a Sanxenxo y nos gustó mucho.

¿Y siendo de Málaga, váis también?

-Ana: Era muy pequeña cuando me vine aquí a Euskadi y voy muy poco, porque lo único que veía era trabajar a mis padres. Sí recuerdo la feria de mi pueblo, Almáchar, con mucho cariño. Y a Málaga sí que vamos.

-Juan Mari: La última vez fue hace cinco años, cuando fuimos a Torrox a un apartamento y pasamos unos días allí en su pueblo, aunque familia directa ahora sólo tiene unos primos.

-Ana: La tierra siempre tira un poco...

-Juan Mari: En Barakaldo hay una asociación Hijos de Almáchar.

¿Y no formáis parte de ella?

-Ana: No, en esa no (risas)

¡Es que no podéis estar en todas!

-Juan Mari: ¡No nos da el tiempo para todo! (risas)

-Ana: También colaboramos con la asociación de Salam: Barakaldo por el Sáhara. Tenemos la sede aquí en Retuerto, en la Casa de Cultura.

-Juan Mari: Junto con otras familias, somos de los socios fundadores y tomamos parte en la primera acogida que hubo en Barakaldo en el año 95. Ese año recibimos en casa a Sidomi, una niña saharaui.

(Conoce la labor de Salam, la asociación de ayuda al Sáhara de Barakaldo)

-Ana: Después tuvimos a Fatimetu, Halaisa, Salca, Farra y otra niña que también se llamaba Fatimetu.

-Juan Mari: Hasta hace dos años he formado parte de la directiva de la asociación.

¿Y cómo estáis viviendo la polémica decisión tomada por parte del Gobierno estatal?

-Ana: Estamos absolutamente en contra. Es que los saharauis están condenados.

-Juan Mari: No tienen ningún apoyo y ahora Pedro Sánchez se la ha jugado pero bien jugada.

-Ana: Este año nuestra hija Miren Edurne va a volver a acoger en su casa. ¿Recuerdas cómo se llamaba la niña saharaui que estuvo contigo en casa antes de la pandemia?

-Laida: Fatimetu.

-Ana: Se querían muchísimo.

-Juan Mari: ¿Dónde estuvistéis de vacaciones juntas?

-Ana: ¡A Peñíscola! ¿Y este verano quién viene?

-Laida: Aún no lo sabemos...

-Juan Mari: Pero hasta el programa de acogida que llevamos haciendo tantos años, 'Vacaciones en paz', pende ahora de un hilo... Las ayudas oficiales que hemos ido recibiendo han ido bajando hasta el punto de que no nos llegaba el dinero ni para costear el viaje a todos los niños...

-Ana: Este año es una pena porque sólo vendrán dos niños.

¿Alguna afición más que nos queráis contar?

-Ana: Coser me encanta. Me paso las horas con la máquina aquí en el salón en esa esquinita que me da bien la luz (dice señalando hacia la ventana). Lo que pasa es que ahora tengo poco tiempo para coser porque estoy estudiando euskera. Y la verdad es que a lo largo de la vida me negaba porque era consciente de que era muy difícil pero finalmente me he lanzado. He de reconocer que el primer año fue muy duro, porque además fue justo el año de la pandemia. Nos confinaron y tuve que terminar el curso por internet, pero ya estoy en tercer curso.

Tiene mérito...

-Ana: Bueno, ahora estoy repitiendo, pero es que la memoria no es lo de antes.

-Juan Mari: Pero no tienes prisa.

-Ana: No. Y estoy encantada en el Euskaltegi de Barakaldo.

Y mientras Ana está en clase tú aprovechas para...

-Juan Mari: Para cocinar.

¿Te gusta cocinar?

-Juan Mari: Sí. Me gusta mucho.

¿Tenéis pique a ver quién cocina mejor?

-Ana: No, qué va. Somos un equipo. Hacemos una cosa muy bien, los caracoles en salsa. Su madre los hacía muy bien y me enseñó a hacerlos. Y los hacemos entre los dos. Yo limpio los caracoles, los cuezo y él hace la salsa...

Entonces el mérito luego es compartido.

-Ana: Eso es.

-Juan Mari: Yo cocino prácticamente todos los días y siempre tengo algo que hacer. Si no es de la coral es del club de fútbol, si no de la comisión de fiestas... Algo siempre hay.

¿Qué dos recetas nos recomendaríais?

-Ana: Las tostadas, que yo las bordo.

-Juan Mari: ¡No tiene abuela! (risas)

¿Son como las torrijas?

-Ana: Mi madre las empapaba con vino dulce de Málaga.

Estarían buenas, ¿no?

-Juan Mari: ¡Buenísimas! (risas)

-Ana: También hacemos mermelada casera y Juan Mari hace muy bien el conejo en salsa a la cazadora. Juan Mari siempre ha cocinado. Cocinaba ya con su ama, que se llamaba Miren Edurne, como nuestra hija, de soltero. Su madre cocinaba mucho y muy bien y sus hermanos también.

(Si quieres probar las recetas que nos recomiendan nuestros anfitriones)

¿Hacéis deporte?

-Ana: Yo los viernes voy a patinar y luego voy a bailar danzas. Hago patinaje en línea. Llevo nueve años patinando.

-Juan Mari: Cuando me dijo que quería patinar no me lo creía...

-Ana: (Risas).

¿Sabías patinar de antes?

-Ana: No, nunca. De niña lo probé, pero desde entonces no había cogido unos patines. Veía a la gente por la calle y vi que había clases en el Polideportivo de aquí, el de Gorostiza, y me apunté. No suelo salir a la calle, pero alguna vez con los nietos voy con ellos. Les encanta patinar.

¿Y tú no te animas a ponerte patines?

-Juan Mari: ¡No! (risas)

-Ana: Él va en bici.

-Juan Mari: Antes hacía monte y andaba en bici bastante pero ya las rodillas no me acompañan...

-Ana: Pero el monte nos gusta mucho mucho. Hemos sido montañeros y monitores de montaña, ¿eh?

-Juan Mari: Estuvimos en el colegio de Los Paúles de Barakaldo diez años como responsables del programa de deporte escolar. Llevábamos a los niños del colegio a las salidas que organizaba la Diputación.

Muy bien... ¿Y algún libro o película que nos recomendéis?

-Juan Mari: A mí las películas de vaqueros... ¡Me privan! Ayer por la tarde estuve viendo 'Río bravo'.

-Ana: La habrá visto igual cuarenta veces pero es que le encanta... A mí me gusta ver siempre 'La noche de'.

-Juan Mari: Sí. La película que echan luego le da un poco igual, pero el comentario de Félix Linares nunca se lo pierde.

-Ana: ¡Es que lo hace de maravilla!

(Repasamos las claves del éxito del espacio de cine presentado por Félix Linares)

-Juan Mari: Y de leer puedo asegurar que leo el periódico lo leo todos los días. Todos los días me siento aquí en mi sitio con mi fruta y el periódico por la mañana.

-Ana: Me gusta madrugar y bajo a por pan fresco del día y aprovecho y le subo el periódico.

-Juan Mari: Por la noche me gusta tener en la mesita las revistas del periódico, la ON y la IN y les echo un ojo antes de dormir.

-Ana: Yo ahora leo libros en euskera, sobre todo, pero que pueda entender con mi nivel, porque si no entiendes nada te aburres y lo dejas. Y en la tele me gusta ver documentales y conciertos de música clásica.

-Juan Mari: ¿Recuerdas cuando fuimos a ver a Café Quijano al Euskalduna?

-Ana: ¡Lo pasamos pipa! A Juan Mari le encanta ese grupo.

¿Sus canciones son para bailar, no?

-Ana: Sí, y bailamos, pero yo soy más bailonga que Juan Mari, aunque él estuvo también en el Erreka-Hortu Euskal Dantza Taldea, el grupo de danzas de Retuerto. Sigo bailando yo con nuestra hija Miren Edurne y nuestra nieta Laida. l

(Todos los detalles de Erreka-Hortu Euskal Dantza Taldea)

"Me encanta coser y hacerles disfraces a mis cinco nietos, pero no tengo mucho tiempo libre" ana alcántara jubilada Tiene 64 años y es pensionista. Llegó con 8 años a Barakaldo desde la localidad malagueña de Almáchar. Casada con Juan Mari De Bilbao, trabajó en el Hospital de Cruces, en el servicio de limpieza, hasta que nació el primero de sus tres hijos. El mayor, Lander, tiene 40 años y vive en Elgoibar; la mediana, Eneritz, de 39 años, vive en Arrigorriaga; y la pequeña, Miren Edurne, de 33 años, vive en Barakaldo. Tienen cinco nietos: Alluitz, Senen, Araceli, Nilo, Eneko, Unai, Laida y Endika. Le encanta hacerles disfraces.

"Oficialmente llevo un año jubilado y lo mejor es no tener que llevar traje y corbata como en el banco" juan m. de bilbao jubilado Tiene 65 años y trabajó durante 35 años en el BBVA y, tras disfrutar de unos años prejubilado acaba de cumplir su primer año como pensionista. Le encanta cocinar, despertarse tarde y desayunar una pieza de fruta mientras lee el periódico. Estudió en el colegio Paúles en Barakaldo y actualmente es Presidente del SD Retuerto Sport, en el que juegan cerca de 350 niños. Le encanta la montaña y la bicicleta y forma parte de la Comisión de Fiestas de Retuerto, el barrio en el que nació y lleva residiendo toda su vida.

