El SD Retuerto Sport: 100 años de cantera

Muchos niños y niñas son fanáticos del balón. En este estadio, apuntarse al club más cercano es la mejor opción. Van con menores que conocen, puede que incluso compartan clase, o también pueden surgir nuevas amistades con las que celebrar un gol. Esta rama deportiva es la más aclamada por el público infantil, pero además una disciplina en la que demuestran el compromiso, maduran y aprenden a ganar y a perder, algo muy necesario en un mundo cada vez más competitivo. Porque la derrota no es el fin e interiorizarlo desde la infancia es importante. El SD Retuerto Sport es uno de esos clubes que han ido evolucionando a lo largo de los años, y enseñando a sus jugadores a jugar con deportividad. A las puertas del centenario, en su campo de Ibarreta ha jugado en todas las categorías del fútbol del territorio vasco, llegando incluso a proclamarse campeón de la División de Honor de Bizkaia.

El SD Retuerto Sport se fundó en 1923, un referente en el barrio barakaldarra de Retuerto. Tanto es así, que por sus filas han pasado algunos jugadores que llegaron a la Primera División Española. El portero Iñaki Lafuente inició su formación en el fútbol base del Retuerto antes de pasar a la cantera del Athletic Club. Otros jugadores que llegaron a Primera como Javier Luke y Javier Sa Pasarin "Jabo" que debutaron en categoría regional con el SD Retuerto Sport. Tradicionalmente ha sido un modesto equipo de barrio ligado al barrio baracaldés de Retuerto. Hasta 2009 jugó siempre en las categorías regionales del fútbol vizcaíno. Ese año se proclamó campeón de la División de Honor de Vizcaya, obteniendo el ascenso a la Tercera División Española, categoría en la que debutó en la temporada 2009-10. La estancia del Retuerto Sport en Tercera División duró una única temporada. En la Temporada 2012/13 volvió a conseguir el ascenso a Tercera División Española, tras quedar segundo en la liga y ganar la promoción de ascenso.

En la actualidad cuenta con las categorías y equipos de fútbol federado en las que entran Juvenil A, Juvenil B, Cadena A y Cadete B; así como fútbol escolar que va desde infantiles hasta alevines. Además, ofrece campos deportivos para verano para niños de 5 a 14 años, en las que los fanáticos de fútbol realizan actividades deportivas diarias centrándose en ejercicios psicomotrices, tecnificación de fútbol, talleres, excursiones, piscina, cine y juegos multilingües. Igualmente, para celebrar el fin de la temporada también organizan diferentes torneos respaldados por ex jugadores de élite como Iñaki Lafuente en la categoría de Alevín, mientras que los Benjamines cuentan con Javier San Pasarín "Jabo", exjugador también del Athletic Club. Con las vacaciones de los menores, existe una amplia variedad de actividades para seguir estando en forma incluso en la época estival. Aunque pueda parecer un deporte monótono, lo cierto es que el fútbol tiene un impacto positivo en su desarrollo físico. Os dejamos sus beneficios para dar el salto de manera más directa a la cancha.

¿Por qué es bueno jugar al fútbol?

1. Desarrollo emocional: el fútbol es un deporte que mueve pasiones, tanto para los que lo practican como para los que lo juegan. El compañerismo, responsabilidad ante el equipo y afán de superación se interioriza en los pequeños futbolistas fortificando su carácter y desarrollando su inteligencia emocional.

2. Espíritu de superación: el espíritu de superación será una de las cualidades que marcarán la diferencia en el futuro de los menores. No importa si se trata de su vida laboral, personal o sentimental; saber cómo superarse a sí mismo será la solución a sus problemas. Los expertos dicen que hay que animarles y no dejar que se rindan, aunque no sea el mejor del equipo, ya que puede que tenga unas habilidades dormidas que estén esperando a ser pulidas.

3. Ayuda a socializar: los lazos que se crean en un grupo son especiales. Deportes como el fútbol ayudan a socializar, pues se comparte tiempo, esfuerzo, derrotas y victorias con personas con un mismo interés y la misma edad.

4. Estimula la coordinación motora: es un ejercicio completo, que desarrolla grandes grupos musculares e involucra distintos aspectos de la condición física: fuerza, velocidad, estabilidad o equilibrio, buena postura... Otro de los beneficios de jugar a fútbol en niños es la mejora en la coordinación motora.

5. Oxigena la sangre y mejora la capacidad cardiovascular: como todo deporte aeróbico el fútbol ayuda a oxigenar la sangre y amplificar la capacidad cardiovascular desde bien pequeños, facilitando su implicación con el deporte cuando crezcan.

"En estos momentos hay 22 equipos y 350 niños y Juan Mari trabaja todo el año en el club" ana alcántara jubilada