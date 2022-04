"En casa tenemos una norma, los domingos no cocinamos"

La familia que entrevistamos hoy en IN cuenta con la fuerza y la experiencia de haberse caído y levantado en innumerables ocasiones. De espíritu aventurero y alma emprendedora, tanto Julián Barrero como Janeiry Ossa, de Colombia, han iniciado una nueva vida en Euskadi, hace unos años, después de pasar por Madrid e incluso por Israel. Afianzaron su relación tras tener a Mahian hace siete años y, tras un largo periplo y diversas dificultades ocasionadas por el trabajo, se establecieron en Basauri, donde ahora mismo viven felices y disfrutan del verde de los paisajes de nuestra tierra, muy similar al color de su región natal de Quindío, Colombia.

Julián, Janeiry y Mahian aman la música y disfrutan del baile y de su tiempo juntos viendo películas familiares en el cine, como 'Encanto' y 'Red'. Les gusta mucho el verano y pasar tardes enteras en medio de la naturaleza, el monte o la playa y compartiendo largas sobremesas con sus amigos. La familia Barrero Ossa nos abre las puertas de su casa y compartimos con ellos una velada rebosante de comida, con platos de su tierra, como el sancocho y la bandeja paisa, buena música y reflexiones. Además aprovechan para mostrarnos el estudio de grabación que tiene en casa Julián, alias 'Darkcod', donde este joven emprendedor, periodista de formación y realizador de vídeos de vocación, nos enseña el equipo con el que trabaja y algunos de los vídeos que está realizando, mientras su hija Mahian le mira con admiración con un pequeño dron entre sus manos. Janeiry termina de preparar una bandeja Paisa y reparte las arepas en la mesa mientras tomamos asiento.

¿Cómo habéis acabado formando vuestra familia en Basauri?

–Julián Barrero: Yo aterricé en Madrid desde Colombia un 19 de diciembre de 2012 con el objetivo de hacer aquí mis estudios.

–Janeiry Ossa Y a mí ese año se me vencía la tarjeta de residencia, algo que no me importaba porque mi plan era establecerme en Colombia, pero las cosas del amor son así... así que decidí renovar mi permiso y volver a España. Vamos, que me vine en parte por Julián. Y lo de venirnos aquí al norte es porque tengo familia en Bilbao.

¿Cómo os conocisteis en Colombia?

–Janeiry: Los dos somos de Armenia, una región de Quindío. Yo estaba haciendo un curso de Auxiliar Contable porque quería montar mi propio negocio y trabajaba en una discoteca como camarera y fue allí donde conocí a Julián.

–Julián: Cuando vi a Janeiry me encantó, obviamente. Ella no quería conocerme, así que tuve que buscarme la vida para que me escuchara por lo menos (risas).. Y ahí empezó todo.

¿Fue amor a primera vista entonces?

–Mahian Barrero: Yo creo que sí.

–Julián: Sí y fuimos muy precoces a la hora de irnos a vivir juntos y de tener a nuestra hija, Mahian.

–Mahian: Se enamoraron mucho y me tuvieron. (Risas)

–Janeiry: A los diez meses me quedé embarazada y nació Mahian (sonríe).

Cuando nació Maihan, nos cuentan, Julián y su familia vivían en Getafe y se vieron en paro los dos. Un amigo les ofreció una oportunidad de trabajo en Colombia y regresaron a Bogotá. Julián dio clases en la universidad, de Radio y Periodismo Ciudadano y, más tarde, junto a Janeiry, montó una carnicería en la localidad de Filandia. ¿Cómo recordáis aquella época?

–Julián: Fue muy duro, pero conseguimos salir de esa.

Menos mal que esa malas racha ya pasó. ¿Qué soléis hacer en vuestro tiempo libre para disfrutar un poquito de lauenas de las cosas buenas de la vida?

–Julián: Pues nosotros en realidad en las épocas en las que mejor nos lo pasamos, cuando no estamos prácticamente en casa y nos damos la oportunidad de recorrer Euskadi en verano. A nosotros nos gusta mucho el verano porque nos gusta el sol, nos gusta el mar, nos gusta el río y nos gusta hacer ese tipo de cosas.

–Janeiry: Nos gusta mucho la montaña y subir al Malmasin de Basauri. Mahian, nuestra hija, ha llegado hasta arriba y todo. En total son unos ocho o diez kilómetros, no más.

¿Lleváis mal el invierno entonces?

–Julián: No nos gusta mucho la nieve ni el frío. Nos da pereza y no solemos salir de casa.

–Mahian: Cuando nieva en Basauri... salimos por ver la nieve.

¿Os gusta hacer deporte?

–Janeiry: Antes solíamos ir mucho al gimnasio, a hacer musculación, pero desde la pandemia hemos decidido hacer deporte en casa.

–Julián: En mi juventud yo hacía muchas pesas y me cuidaba. Ahora prefiero usar las mancuernas en casa.

Los dos sois de Colombia, ¿qué recomendaríais que visitasen nuestros lectores si tienen pensado ir próximamente?

–Janeiry: El valle de Cocora, donde está la palma de cera más alta del mundo. Es el árbol nacional.

–Julián: Es una reserva natural. Filandia es un pueblo de la región de Quindío, de donde somos nosotros, que también es una maravilla.

–Janeiry: Sí. En Quindío hay montañas y ríos y la flora y la fauna es muy variada.

¿Encontráis cierto parecido entre Euskadi y Colombia?

–Julián: Sí. Hay cierta semejanza, pero más con nuestra región, Quindío porque Colombia es un país con muchos contrastes. Si te vas para la zona del Atlántico, por ejemplo, pues eso es playa y calor total. Una de las razones de por qué a nosotros nos gusta vivir en Euskadi es porque hay mucho verde, porque nuestra tierra es verde, es un paraíso.

Aparte de viajar, ¿qué más os gusta hacer en familia?

–Julián: Ver películas es algo que también nos gusta, ir a comer...

–Janeiry: En el tiempo libre a mí me gusta leer y también me gusta trabajar, pero mi mayor afición es mi hija Mahian.

–Mahian: Sí. Cuidar de mí (sonríe), pero ya tengo siete años y medio y estudio segundo de Primaria en la ikastola Bizkotxalde, aquí en Basauri.

Mahian es el ojito derecho de aita y ama entonces...

–Julián: Sí, así es.

¿Y cuáles son tus hobbies, Mahian?

–Mahian: Me gusta cantar, me gusta el cine, me gusta jugar a las cocinitas, a las Barbies, a las bailarinas, a los cantantes... Ayer vimos la nueva película de Disney, 'Encanto', y me gustó mucho (sonríe).

Estamos viendo dibujos firmados por ti por todas partes. ¿Se te da bien pintar?

–Mahian: A mí se me da bien jugar, cantar y pintar con acuarelas. Voy una vez a la semana a una academia de pintura y mi dibujo favorito es este zorro (nos lo enseña).

A continuación, Mahian sale de la habitación y viene con uno de sus libros favoritos. Se ajusta las gafas y, como por arte de magia, la pregunta se formula por sí sola. ¿Nos lo recomiendas?

–Mahian: Sí. A mí me gustan todos los libros de Zootropolis y Disney. Hace poco me leí 'Hércules', pero no me gustó mucho. 'La bella y la bestia' me gustó más.

¿Y vosotros? ¿Tenéis tiempo para leer?

–Janeiry: Sí. A mí me gusta mucho. Gabriel García Márquez me marcó mucho y he leído muchos de sus libros, como 'El coronel no tiene quien le escriba' o 'Cien años de soledad'. Son libros que me han marcado.

Luego también nos gustan el tipo de libros de programación neurolingüística, superación personal o cosas así.

–Julián: A mí también me interesa esa temática y en internet leo muchos libros y estudios relacionados con mi trabajo. Mis preferidos son 'Piense y hágase rico' y 'El Poder de la mente subconsciente'.

¿Y os gusta la música?

–Julián: A mí me encanta la música, ya que es la expresión de tus pensamientos y de tus sentimientos, que a lo mejor diciéndolos, contándolos de otra manera, no salen de la misma forma que en la música.

–Janeiry: A mí me gusta también. Cantaba canciones colombianas en los concursos del colegio, pero cuando en la adolescencia dejé de cantar. Ahora me gusta mucho bailar (sonríe).

–Mahian: A mí me gusta el pop, el rock... Escucho mucho a 'Blackpink'.

–Janeiry: Sí, lo escucha prácticamente todos los días. (Risas).

–Julián: A mí en cambio siempre me ha encantado el rap. El primer artista que escuché y me impresionó se llama Vico C. De habla hispana me gusta también Canserbero y la influencia del rap norteamericano de Detroit me marcó. También me gustan Snoop Dog y Obie Tric. Recomendaría los álbums de 'The Chronic de Dr. Dre' y 'The Marshall Mathers', de Eminem.

¿Y a ti, Mahian, te gustaría ser cantante?

–Mahian: Me gustaría ser una cantante famosa y viajar de gira mundial por muchos países.

¿Puedes grabar algo en el sello en el que trabaja tu aita, no?

–Julián: Sí (risas). Tenemos un sello musical urbano que se llama Be-eMusic. Mi socio es Jhona, el ingeniero y estamos trabajando para sacar en los próximos meses un tema que se llama 'Lástima' y que lanzaremos con un videoclip con Dosis, una productora audiovisual de aquí de Bilbao.

¿De dónde te viene esa afición por hacer vídeos?

–Julián: De pequeño estudié Ingeniería de Sistemas e hice un semestre, pero me di cuenta de que no era lo que me gustaba. Me gustaba más lo que tenía que ver con el mundo de la televisión, el cine y la publicidad. Me encanta estudiar y todo lo que tiene que ver con lo audiovisual me encanta y me considero un autodidacta. Me gusta mucho la comunicación y cómo poder transmitir a través de imágenes para contar historias.. Eso siempre me ha gustado.

¿Y a qué te dedicas tú, Janeiry?

–Janeiry: Yo he tenido muchos trabajos al ser migrante, aunque llevo desde los 19 años en España. He trabajado de camarera, de dependienta... Y actualmente en la limpieza.

Bueno, pues antes de marcharnos no podemos olvidarnos de recomendar este plato que habéis puesto sobre la mesa y que está tan rico, ¿qué son?

–Mahian: ¡Arepas!

–Janeiry: Como en la revista sacáis dos recetas os podemos recomendar la bandeja paisa, con chorizo, carne, huevo... y el sancocho, que es otro plato típico de Colombia.

–Julián: El sancocho es un caldo con plátano macho, yuca, papa, cebolla, tripas de carne o pollo y cilantro. Se me hace la boca agua sólo de contarlo... (Risas)

–Janeiry: Los frijoles también nos gustan mucho. Con arroz, chorizo o carne asada, pero yo hago una versión más 'light', con menos grasa.

–Julián: Nosotros todos los días hacemos arroz de acompañamiento.

–Janeiry: Nos encanta la gastronomía española, la mediterránea, todo...

–Mahian: ¡Y el arroz chino también!

¿Y quién cocina en casa?

–Janeiry: Yo, pero porque nos toca, no porque nos guste. De hecho en esta casa los domingos no se cocina (risas).

–Julián: ¡Lo que nos gusta en realidad es comer! (Risas).

