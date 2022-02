Rodando con la música clásica

El actor Gael García Bernal en una divertida escena de 'Mozart in the jungle'.

El cine y la música han corrido en paralelo en muchas ocasiones hasta el punto de cruzarse en el camino, como si una no pudiera entenderse sin la otra. A raíz de la nueva nominación a los Oscar del compositor de bandas sonoras Alberto Iglesias, otro gran músico, el también donostiarra y pianista Joserra Senperena, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Cuarta nominación a los Oscar para Alberto Iglesias, uno de los mejores músicos para cine del mundo y uno de los mejores que ha dado esta tierra en décadas. El mejor, en mi opinión. Gane o no, sigue el reconocimiento en casa".

El breve hilo se completaba con un mensaje reivindicativo que incide en la escasa importancia que aún tienen para el gran público estos artistas. Iglesias, que atesora 11 Goyas y en su currículum puede presumir de ser el compositor fetiche de Pedro Almodóvar, con quien ha vuelto a trabajar en 'Madres Paralelas', podría dar pie a una serie de Netflix pese a su perfil discreto y escaso reconocimiento popular. No es una idea descabellada. En los últimos años varias plataformas audiovisuales se han animado a contar historias de ficción sobre tenores y compositores de música clásica. 'Mozart in the jungle', creada por Roman Coppola, Jason Schwartzman, Alex Timbers y Paul Weitz, fue una de las primeras producciones en llegar a Amazon. Durante cuatro temporadas, entre 2014 y 2018, le llovieron los elogios y ganó dos Globos de Oro a Mejor Actor de Comedia (Gael García Bernal) y Mejor Serie de Comedia.

Basada en las memorias del oboísta Blair Tindall, publicadas en 2005 bajo el título de 'Sex, Drugs and Classical Music', la serie se adentra en las bambalinas del mundillo de las orquestas sinfónicas. Tindall había tocado en la Orquesta Filarmónica de Nueva York, además de participar en shows de orquestas en Broadway. Sabía de lo que hablaba. El elenco de 'Mozart in the jungle' está compuesto por Lola Kirke, Malcolm McDowell, Saffron Burrows y Bernadette Peters, entre otros, aunque por encima de todos ellos brilla un divertidísimo Gael García Bernal, que da vida al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamet.

Rica en localizaciones internacionales (Nueva York, México, Venecia, Tokio), la serie había amasado una fiel legión de seguidores gracias a su audacia y un guion ágil y entretenido con el que se podía disfrutar de la música, un bien escaso en televisión, como con los tejemanejes de la fama, el poder y el amor. La relación de pareja de sus dos principales protagonistas (Lola Kirke y García Bernal) es uno de los puntos fuertes. En la cuarta y última temporada se dio entrada a varias mujeres compositoras, rompiendo así el habitual machismo que suele imperar en la escena musical, también en su escalón más culto y sofisticado.

En un movimiento inteligente por parte de sus productores, hubo cameos de músicos internacionales en la serie (Caroline Shaw, Lang Lang, el granadino Pablo Heras Casado) y la música clásica había encontrado, al fin, un hueco digno en la ficción. Pero para desgracia de sus fans, Amazon decidió cancelar la serie alegando que esta pequeña joya había tocado techo comercial. 'Mozart in the jungle' no tiene la pegada de 'Breaking Bad' y nunca será tan grande como 'Juego de Tronos'. Sin la ansiada quinta temporada, no hubo un final en condiciones y se tuvo que cerrar en falso, lo que provocó quejas y lamentos por parte de los espectadores.

Un original anime

En 'Your lie in April', también conocida como 'Shigatsu wa Kimi no uso`, la música tiene mucho peso y es la vía de escape de su protagonista. Pero pertenece a otro mundo. Para empezar, esta serie de animación japonesa se inspira en el manga homónimo de Naoshi Arakawa. Sin embargo, no es un producto dirigido al público infantil y juvenil. Tampoco está pensado para el habitual consumidor de anime, sino que pretende captar a espectadores ajenos a esta lucrativa industria japonesa. Solo en 2020, 120 millones de suscriptores de Netflix habían visto algún contenido de anime.

El punto de partida de 'Your lie in april' es bastante desgarrador: cuenta la historia de una joven promesa del piano, Kosei Arima, que tras la muerte de su madre abandona la música. Este estudiante de secundaria de 14 años solo encuentra consuelo en sus dos amigos, Tsubaki Sawabe y Ryouta Watari. El deseo y el placer por la música regresan cuando conoce a una violinista llamada Kaori Miyazono. Su vida en blanco en negro "se vuelve a llenar de color". Los creadores rociaron de sentimientos profundos la serie, de 22 capítulos, que sorprendió a los fans del anime en su estreno en 2014 y atrajo a otro puñado de espectadores. La música, el romanticismo, la amistad y la pérdida de un ser querido son los temas principales. La banda sonora es todo un acierto: las composiciones pertenecen al virtuoso pianista polaco Frédéric Chopin.

"Mucha gente que empieza a ver 'Your lie in April' termina aficionándose a la música clásica" sofía sánchez pianista