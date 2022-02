Arepas de aguacate y pollo Tiradito de salmón

ingredientes para arepas

300g de agua.

200g de harina de maíz.

5g de sal.

ingredientes del relleno

400g de pechuga de pollo.

1 aguacate maduro.

1 cebolla.

2 dientes de ajo.

3 cucharadas de mahonesa casera.

6g de sal.

elaboración

Empezaremos preparando las arepas. Para ello, echaremos el agua en un bol grande con la sal. Seguido echamos la harina y empezaremos a remover. Nos ayudaremos de una cuchara. Muy importante utilizar agua tibia para que no se creen grumos. Cuando tenga consistencia dejamos la cucharada y lo empezaremos a amasar con las manos de fuera adentro, siempre igual. Llegará un momento en el que no se nos pegarán las manos pues ahí sabremos que ya está lista la masa. Después de esto haremos bolas pequeñas con la masa que hemos hecho y las aplastamos dejando un dedo de grosor en cada una de ellas. Hacemos tantas como podamos con la masa que hayamos hecho. A continuación echamos en una sartén un poco de aceite y las cocinaremos de cuatro en cuatro. Lo haremos a temperatura media y tienen que hacerse bien, no pueden quedar crudas. Una vez hechas las retiramos en una fuente tapadas para que no se enfríen. En cuanto al relleno –se puede hacer antes que las arepas– pondremos en una cazuela la pechuga de pollo entera, los dientes de ajo sin pelar, la mitad de la cebolla y una pizca de sal. Lo dejaremos tapada 30 minutos. Tras esto podremos desmenuzar el pollo bien. En cuanto al aguacate lo vaciamos y lo aplastamos en un bol ayudándonos de un tenedor. En el mismo bol añadimos la mitad de la cebolla con el pollo desmenuzado y removemos bien. No nos olvidemos de añadir un poco de sal y mahonesa. Tras esto partimos las arepas por la mitad, las rellenamos y, ¡a comer!

ingredientes

400g salmón fresco sin espinas.

1 manojo de cilantro.

1 rama de apio.

1 diente de ajo.

60g de mango.

2 cucharadas de maíz tostado.

1 cucha. de pasta de ají amarillo.

1 cebolla morada.

2 guindilla roja.

6 limas.

4 rábanos.

elaboración

Empezaremos con la salsa. Para ello, exprimiremos todo el jugo de la lima. A continuación picamos el apio y pelaremos el ajo. Lo echaremos todo en el recipiente de la batidora y además añadimos el ají. Lo trituramos hasta lograr una mezcla homogénea. Tras esto procedemos a pelar las espinas del salmón –no debería haber– y partimos en lonchas como si fuera para sashimi y las pondremos en un plato. Tras esto partimos la cebolla en dados, cortamos las hojas de cilantro y cortaremos el rábano en láminas muy finas. Para terminar echaremos la cebolla por encima del salmón junto a los rabanitos y el cilantro. Echamos la salsa y añadiremos también el maíz tostado. Y por último, el que quiera que eche guindillas, le darán un toque. ¡On egin!