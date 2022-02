"En el bar nos hemos protegido del covid, pero al final coges el virus donde menos te lo esperas"

En el número de hoy nos toca visitar Salvatierra-Agurain para conocer a Ainara Díaz de Garayo, la nueva ganadora del concurso de nuestra revista IN. Fue tras la barra de la cafetería-bar Fueros –establecimiento que regenta desde hace tres años en la localidad alavesa, –donde rellenó nuestro autodefinido semanal durante una de esas mañanas de domingo en las que no había mucho movimiento, reconoce. Para su sorpresa, esa vez consiguió completarlo ella sola, ya que muchas veces, confiesa, lo hace con ayuda de los clientes, ya que son como una gran familia para ella.

Esta alavesa de 30 años nos recibe en su casa, donde vive con su hermana Itsaso (26) y con su nueva compañera de piso, Cristina (33). Al llegar, nos encontramos un inquilino más del que nadie nos había hablado. Es Luma, la perra de Itsaso, que tras darnos la bienvenida vuelve a su sitio a descansar, aunque por poco tiempo, ya que para las fotos también ella debe posar. Ainara nos cuenta que le encanta cantar y, aunque en las fotos no podéis escucharla, os podemos asegurar que no lo hace nada mal en compañía de su hermana con los micrófonos del 'Sing Star'. Mientras, Cristina y Luma escuchan atentas, sentadas en el sofá. Después del improvisado concierto, tomar un café en la cocina, intentar completar un puzle imposible de mil piezas y presenciar una clase de maquillaje a cargo de Cristina, nos sentamos a la mesa para conocer a las hermanas Díaz de Garayo y a Cristina Arrieta. La mayor, Ainara, estudió Magisterio Infantil y es propietaria de la cafetería-bar Fueros de Agurain. Su hermana, Itsaso, trabaja codo con codo con ella, pese a haber estudiado un Grado Superior de Estética. Y Cristina, por su parte, estudió un Grado Medio de Electricidad y, aunque ha estado trabajando muchos años en hostelería, ahora trabaja como operaria en una fundición.

Estamos aquí en vuestra casa, Ainara, gracias a que habéis enviado rellenado el autodefinido de la semana y habéis resultado ganadoras. Bueno, lo primero de todo saber si lo compartirás con tu hermana Itsaso y con Cristina, vuestra nueva compañera de piso (risa).

–Ainara Díaz de Garayo: Claro que sí. Además, como es algo para la cocina pues nos viene estupendamente.

¿Por qué participaste en nuestro concurso?

–Ainara: Llevo un bar, la cafetería bar Fueros, en la calle Mayor de Agurain-Salvatierra, y ahí siempre tenemos la revista. Un domingo por la mañana que la cosa estaba tranquila me puse a hacer el autodefinido y lo terminé. Decidí enviarlo y llegó la suerte (risas). (Salvatierra-Agurain, un pueblo amurallado y con un pasado medieval, en la página 9).

–Itsaso Díaz de Garayo: En el bar solemos hacer los pasatiempos y es muy divertido porque muchas veces los hacemos con la ayuda de los clientes. Cuando una no me sé les pregunto y lo hacemos entre todos.

Entonces hay expectación en el bar por veros como protagonistas de IN. ¿Os imagináis cómo os recibirán el día que salgáis en portada?

–Ainara e Itsaso: ¡Sí! (risas)

–Ainara: Lo cierto es que hay mucha expectación en el bar... Somos una familia.

–Itsaso: Mila, por ejemplo, lee la revista todos los domingos, le encanta y...

–Ainara: ...y desde que supo que había resultado ganadora no ha dejado de preguntarnos cuándo nos ibáis a hacer la entrevista.

–Itsaso: Ella participa en el concurso todas las semanas así que esperamos que le toque algún día... Ojalá tengáis que volver a Agurain a entrevistar a Mila.

¿Y desde cuándo vivís las tres juntas?

–Ainara: Mi hermana Itsaso y yo llevamos aquí ya un tiempo juntas, de alquiler, y Cristina lleva poco más de un mes viviendo con nosotras.

–Cristina Arrieta: Eso es. Me acabo de instalar aquí con ellas.

¿Y cómo os conocisteis?

–Cristina: Itsaso y yo estuvimos trabajando juntas en un bar aquí en Agurain.

¿Y cómo está siendo la convivencia?

–Itsaso: ¡Muy guay! Nos acoplamos muy bien entre las tres. Es verdad que coincidimos poco juntas, ya que cada una tiene un horario de trabajo distinto, y la que casi nunca está en casa soy yo (risas).

–Cristina: Sí, pero solemos comer y cenar juntas, aunque cuando me toca de noche no existo (risas).

–Ainara: Itsaso y yo nos turnamos en el bar, así que rara vez coincidimos.

Entonces... ¿os está resultando fácil coordinaros?

–Ainara: Sí. Por ahora no hemos tenido ningún problema.

–Itsaso: Bueno, todavía... es que igual es pronto para saber (risas).

¿Y cómo os habéis empezado a organizar las tareas de la casa?

–Cristina: Pues realmente la que ve sucio, directamente limpia.

–Ainara: Sí. No tenemos calendario de qué le toca hacer a cada una, pero no nos hace falta.

–Itsaso: Además, como no estamos siempre en casa, por los diferentes horarios que tenemos en el trabajo, pues una cocina, otra recoge y otra se encarga de limpiar, por ejemplo.

¿Quién cocina normalmente?

–Cristina: Itsaso.

–Itsaso: Sí. Me encanta cocinar y cocino muy rico.

–Cristina: Es verdad. Lo hace muy bien. En cambio a mí no se me da del todo bien (risas).

Entonces ya sabemos quién va a dar uso a la batería de cocina que os hemos traído como premio del concurso del autodefinido de nuestra revista. ¿Y qué es lo que mejor se te da, Itsaso?

–Ainara: Solemos hacer las dos un pastel de puerro con brócoli y gambas.

–Itsaso: Bueno, con Ainara hago un pastel de puerro con brócoli y gambas que...

–Ainara: flambeamos con un chorrito de brandy...

–Itsaso: ... sí, pero ese toque ¡sólo se lo das tú!

–Ainara: Igual no le aporta nada, pero a mí me encanta flambear (risas).

–Itsaso: A mí lo que mejor se me dan son los postres. Me encanta la repostería.

–Cristina: Tu postre estrella, sin duda, es la tarta de queso.

–Itsaso: La hago horneada, con base de galleta y nada más. También me sale muy rica la de turrón y la de limón. Voy variando.

–Ainara: ¡Y la de turrón también está buenísima! (Aprende a hacer pastel de puerro, brócoli y gambas y una tarta de limón casera al horno en la página 21).

Pero, ¿ésa solo en Navidad?

–Itsaso: No, no, cuando encuentro turrón la hago.

–Cristina: Claro y como se puede conseguir todo el año... Como el roscón ahora.

–Ainara: Sí, pero lo bueno es esperar con ansia hasta el día que hay que comer roscón para comerlo entero (risas).

–Itsaso: Este año hemos probado el de DiverXO, del restaurante de Daviz Muñoz, pero prefiero el tradicional de nata.

–Cristina: El de Daviz Muñoz era de moras y estaba riquísimo, pero lo mejor sí lo bueno sería ir allí a comer.

¿Os gustaría ir a comer a DiverXO?

–Ainara: Sí, claro que sí, ojalá, porque a mí me encanta conocer restaurantes nuevos.

–Itsaso: Algo que compartimos las tres es nuestro gusto por la gastronomía. ¡Nos encanta salir a comer! Hace poco estuvimos en el Laua, en Langarika, en el cumpleaños de Cris.

–Cristina: Sí. Fue un regalo de mi hermano y fuimos las tres. Estuvo muy bien.

Y en vuestro bar, ¿cuál es vuestro mejor reclamo?

–Ainara: Nuestro bar está en la calle Fueros y se llama igual, bar Fueros. Es una cafetería muy campechana, para el día a día, así que hacemos mucho desayuno. Nuestros pintxos son muy sencillos, pero muchos días nuestra tortilla se acaba a las ocho de la mañana. La tortilla de Carmentxu, nuestra cocinera, triunfa. Y cuando Itsaso se pone también le sale muy bien.

¿Os consideráis deportistas?

–Cristina: Bueno, pues yo, si soy sincera, he de decir que yo voy al monte cada año bisiesto.

¡Entonces este año libras!

–Cristina: ¡Menos mal! En Arrizala, mi pueblo, paseo bastante, pero tampoco os vayáis a pensar... Y es el único deporte que hago.

–Ainara: Yo no voy a ir detrás de ella a comprobar si va.

–Itsaso: A mí no me importaría que fuéramos al monte las tres juntas, pero tienen que querer. Alguna vez que se me ha hecho tarde en el monte ha venido mi hermana a buscarme.

–Ainara: Pero en coche, claro (risas).

Entonces Itsaso, eres la más deportista de las tres. ¿Qué te gusta hacer?

–Itsaso: Sí, Llevo muchos años en el gimnasio y me gusta entrenar. Empecé con un deporte que es similar al CrossFit en abril del año pasado en el gimnasio Iraun de Vitoria-Gasteiz y estoy enamoradísima de esta disciplina.

Ainara y Cris, ¿no os habéis apuntado al gimnasio como propósito de año nuevo?

–Ainara: ¡Qué va! Yo he dejado de fumar el año pasado por recomendación médica y llevo desde el 20 de octubre sin probar un cigarrillo. (¿Sabes cómo dejar de fumar? Te damos algunos consejos en la página 12).

¿Cómo lo llevas?

–Ainara: Bueno... no del todo bien (risas).

–Itsaso: Al principio era difícil de llevar. Si de normal los primeros diez minutos desde que se levanta no se puede hablar con ella, cuando dejó de fumar estaba insoportable todo el día (risas).

¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere dejar de fumar?

–Ainara: Yo he pasado de fumar un paquete cada dos días a cero. Directamente. Mi consejo es no encender ni un cigarro, no hay más.

¿Algún otro propósito?

–Cristina: No.. en mi caso no. Bastante tengo con llevar mi vida...

–Ainara: Sí. El mayor propósito de este año es sobrevivir.

–Cristina: A mí me gustaría socializar un poco más y poder pasar más tiempo con los amigos.

¿Cómo estáis pasando el covid?

–Ainara: Pues justo lo cogí en Año Nuevo, pero el día que Cristina llegó a casa.

–Itsaso: Y después lo cogí yo. Justo el día que vino Cris tuve que confinarme.

–Cristina: Sí. El 29 de diciembre traje el colchón para mi cuarto, el 31 me quedé y el 6 de enero di positivo. Recuerdo que ese día jugamos al Sing Star a distancia. Itsaso encerrada en su cuarto y yo desde el salón, pero unos días después caí yo...

¿Y cómo os está afectando el covid en vuestro negocio?

–Ainara: Muchísimo. Hemos cerrado cuando nos han obligado a hacerlo y después, cuando sólo se podía consumir en la calle, no abrí porque sólo tenemos tres mesas y no salía rentable, así que he tenido cerrado el bar casi cinco meses.

–Itsaso: Sí, porque además ha habido temporadas en las que Agurain estaba en rojo y como existía la norma de que si tu localidad se encontraba en esa situación no podías abrir, pues eso nos ha perjudicado también.

–Ainara: Llevo con la cuenta en negativo desde junio de 2020. Seguimos teniendo los mismos gastos, pero claro, no tenemos la misma clientela. Pago el mismo alquiler y encima ahora pago más luz. La última factura que he pagado es el doble de lo normal.

¿Y creéis que nuestra respuesta ha estado a la altura como sociedad?

–Ainara: Yo creo que la gente a veces no tiene sentido común y eso hace que estemos un poco saturadas porque nos hemos protegido todo el tiempo, pero al final caes donde menos te lo esperas. Eso sí. Hay que decir que llevamos dos años de covid y nosotras, trabajando en el bar, no nos hemos contagiado.

–Itsaso: Las normas te gustarán más o menos, pero todas tienen su sentido. Hemos tenido que hacer mucha pedagogía y realmente ha sido para que nos convaliden la carrera de Psicología (risas).

Cambiando de tema... ¿os gusta viajar?

–Itsaso: Sí. A mí me gustaría ir a Grecia. Hace unos días que lo he pensado. Quiero salir, pero tampoco marcharme súper lejos y es un viaje bastante asequible. Me gustaría conocer Atenas, Santorini y Miconos. (Descubre estas tres islas griegas, en las páginas 18 y 19).

–Cristina: A mí es que me da mucho miedo el avión, entonces eso me limita mucho. Me entra calor y sudores fríos al mismo tiempo, lo paso mal. Volé una vez a Portugal y lo pasé muy mal. Para ir bien, pero a la vuelta hubo muchas turbulencias y el avión se giró y pensé que iba a morir.

–Ainara: Yo quiero ir a Versalles. Podemos ir en coche Cris.

–Cristina: Oye... Que si me tengo que montar en avión me monto. (Cinco consejos para superar el miedo a volar. Es mucho más común de lo que creemos. En la página 14).

Por aquí por el salón vemos videojuegos, ¿os gustan?

–Ainara: A mí. Juego a la Play, pero últimamente más a la Switch.

¿Y cuál es tu juego favorito?

–Ainara: Pokemon Go. Desde pequeña. He crecido con el mundo Pokémon desde los seis años. Y Me doy 'poke-vueltas' con Luma, nuestra perra, buscando las paradas Pokemon que hay por todo Agurain para atrapar pokémons. Formo parte de un grupo de WhatsApp con gente del pueblo para jugar. En el confinamiento dejé de jugar, pero la gente lo que hizo fue jugar en remoto, que, para que nos entendamos, es como el teletrabajo, que trabajas desde casa en vez de ir a la oficina. Se hacían 'kedadas' virtuales en remoto para poder jugar y hacer el recorrido por el pueblo sin salir de casa.

¿Y en qué nivel estás?

–Ainara: He subido al 41 porque cuando tenía cerrado el bar tenía que gastar energía y aproveché para subir de nivel en Pokémon. Por cierto, en Agurain hay un señor de 70 años súper buno que me quita los Pokémon... (risas). (Celebra 26 años desde el nacimiento de Pokémon. ¿Ya te has hecho con todos? En las páginas 10 y 11).

¿Sois fanáticas de las series?

–Ainara: Me encantan las series de los Pokémon también, claro. Ahora quiero ver 'Fallout', basada en el videojuego, aunque me quedaría con 'The Witcher'. Me he pasado el juego y me vi la serie del tirón. Me encantó porque reproducen ese universo de una forma increíble. También os ecomiendo 'Juego de Tronos' y 'American Horror Story' si no las habéis visto. (El universo fantástico de 'The Witcher', en la página 15).

–Cristina: A mí 'Juego de Tronos' me encanta.

–Itsaso: A mí me gustan series más de salseo. La última que me ha tenido súper enganchada ha sido 'La reina del flow', una telenovela colombiana con cantantes de reguetón y muchos disparos. (risas). En el confinamiento me vi la saga de Harry Potter.

–Ainara: Es que Harry Potter está genial.

–Cristina: Pues a mí no me gusta. Fui al cine a ver una de las películas y me dormí (risas).

–Itsaso: Ah y a diario vemos juntas 'La Resistencia'. Es nuestro ritual a la hora de comer.

–Ainara: Sí. Somos fans del programa y algún día nos gustaría ir a verlo en directo.

¿Os gusta leer?

–Cristina: Sí. Yo suelo leer novela romántica. Recomiendo la trilogía de '50 sombras de Grey'. Las películas son para pasar el rato pero están bien. Y la historia, viéndola con perspectiva es machista, pero creo que hay que tomarlo únicamente como un entretenimiento, que es lo que es, no como una filosofía de vida. (La alargada sombra de '50 sombras de Grey', en la página 16).

¿Qué música os gusta escuchar?

–Cristina: A mí el 'pachangueo' , pero Extremoduro también me gusta.

–Itsaso: A mí de todo menos Alaska.

–Ainara: Pues a mí Alaska y Mario me encantan. Pero en lo que coincidimos Itsaso y yo es en el baile. Nos gusta bailar bachata. (Aprende a bailar bachata y descubre los beneficios de bailar, en las páginas 20 y 21).

¿Es muy difícil?

–Ainara: No. Sólo hay que contar y mantener el paso. Si lo haces en tiempo, queda bien (risas). Y no os he dicho pero también me encanta el karaoke. Tengo un montón de canciones grabadas en mi perfil de Smule.

–Cristina: Sí. Su voz es como la de Amaia Montero, pero canta de todo, no como yo, que me echaron de un karaoke de lo mal que cantaba, así que cuando Ainara e Itsaso cantan, yo tarareo (risas).

