Tres rutas para recorrer Vitoria-Gasteiz en bicicleta

Antes de que recomendemos tres rutas que podremos hacer en Vitoria-Gasteiz en bicicleta hablaremos de las ventajas de recorrer una ciudad en bicicleta y por tanto, hablaremos de las cosas positivas de hacer cicloturismo.

De entrada desde el momento en que decidimos conocer una ciudad lo que nos tenemos que preguntar es si queremos adentrarnos en ella o no. En caso de que la respuesta sea positiva una de las mejores opciones que tenemos, además de andar, es recorrérnosla en bicicleta. Así que en esto consiste en el cicloturismo, en viajar en bicicleta. Sí que es verdad que podríamos ponernos poéticos pero no viene a cuento. Este tipo de viaje además, tiene el añadido de que te permitirá mantener el físico al mismo tiempo que haces turismo. Así, mejoraremos el conocimiento y no descuidaremos el físico, con lo que llegaremos con mucho más hambre a la hora de comer. Así que todo será sumar.

Entre las ventajas la que encontramos en primer lugar o en la que primero pensamos es en el apartado económico. No necesitaremos coger ningún autobús o taxi para recorrer el interior de la ciudad y mucho menos para conocer lugares de alrededor. Además, reduciremos al máximo la contaminación que haremos en el medio ambiente, ya que la bicicleta no tiene motor. Por otro lado, el ir en bicicleta también nos dará la opción de que podamos llevar comida, así que una tienda de campaña en caso de que queramos acampar en un momento dado, con lo que el gasto se reduciría más.

Tal y como hemos comentado en un principio este tipo de viajes harán que mejoremos nuestra actividad física, ya que en todo momento seremos nosotros los que estemos moviendo la bicicleta. Es bueno hacer deporte y si además de hacerlo podemos conocer nuevos lugares el beneficio se incrementa. Además, el viajar de esta manera nos harás unirnos a otras personas que estarán haciendo lo mismo. Esto nos dará la posibilidad de conocer nuevas realidades y personas que nos darán la posibilidad de saber más de la ciudad que estamos visitando.

La bicicleta y el cicloturismo nos darán total libertad para ir a cualquier lado. No necesitamos ver si al sitio que queremos ir tiene o no un parking especial para caravanas o si hay espacio para dejar el coche. No tenemos que preocuparnos de si hay una carretera que llegue al sitio que queremos ir o no. En definitiva, ganamos mucha libertad y la posibilidad de conocer mejor la zona.

A continuación, daremos tres opciones de rutas para poder hacer en Vitoria-Gasteiz en bicicleta recogidas en la web de la empresa 'Capital Bikes', lugar donde trabaja Jessica Alonso, una de las tres protagonistas de este número de IN.

Vuelta al anillo Verde

Esta ruta es de dificultad media baja y tiene 34 kilómetros de longitud. Aproximadamente se necesitarán 5 horas para hacer todo el recorrido y entre los puntos de interés que se podrán encontrar en toda la ruta están el Jardín botánico de Olarizu, el Centro de Interpretación de la Naturaleza Ataria, la Basílica de Armentia y los Humedales de Salburua.

El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz es un conjunto de parques periurbanos que rodean la ciudad. Estamos hablando de un recorrido de aproximadamente 31 kilómetros que se puede realizas en bicicleta o andando, pero nosotros elegiremos la opción de hacerlo en bicicleta. De esta manera, podremos disfrutar de un entorno con alto valor ecológico y paisajístico sin salir de la capital de Euskadi.

Desde cualquier punto de la ciudad se accede fácilmente a la Vuelta, y desde la Vuelta al resto de paseos del Anillo Verde, y a otros itinerarios, como el antiguo Vasco Navarro, la Colada de Peña Betoño, entre otros. En su recorrido, podremos pasar por lugares muy diferentes, desde los verdes parques de Zabalgana y Armentia, hasta el propiamente urbano, a su paso por los barrios periféricos de la ciudad. Gran parte discurre por caminos del Anillo Verde y el resto por zonas peatonales y, en menor medida, por calzada. En algunos tramos coexiste con vías ciclistas segregadas.

Vuelta a la llanada alavesa

Esta segunda ruta es de dificultad media y tiene una longitud de 120 kilómetros. Se recomienda hacerla en 2 o 3 etapas, aunque hay quien la puede hacer en 1. En esta ruta disfrutaremos de toda la llanada alavesa, de su biodiversidad y de los diferentes paisajes que ofrece. Además, esta ruta conectará otras coma la vuelta al Anillo Verde, la perimetral del pantano, el Camino Real de las Postas y el Camino de Santiago.

Empezaremos en Ataria y desde allí tomaremos el Anillo Verde y el Vasco Navarro, antes de llegar al embalse. Después de comer un poco iremos a Agurain donde disfrutaremos de esta gran villa medieval. Tras esto, en el segundo día, seguiremos el camino del Camino de Santiago hacia el Santuario de Estíbaliz y tras conocerla un poco en profundidad iniciaremos el camino de vuelta a casa por la vía Vasco-Navarra.

el embalse

Este último recorrido es de dificultad media y tiene una longitud de 34 kilómetros para hacer en aproximadamente 4 horas. Partiendo desde Vitoria-Gasteiz se visitará parte de la vía verde del antiguo ferrocarril y podremos recorrer el embalse de Ullibarri-Gamboa. El que quiera podrá hacerlo sin parar pero como estamos haciendo turismo lo bueno será ir haciendo pequeñas paradas para que podamos conocer más en profundidad todo el recorrido.