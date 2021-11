En busca de tu personalidad a través del cabello

Suena el despertador, son las 5.45 de la mañana. Estamos en Urretxu, más concretamente en la casa del peluquero Harkaitz Barreros. Es el fundador de HMotion, un salón que lleva 24 años abierto y en donde además es el director creativo, tal y como él mismo se define. Es temprano y el sol apenas ha comenzado a salir pero el gipuzkoano ya está en marcha para empezar el día, mientras su hija Naira todavía duerme. Le gusta meterse pronto a la cama para tener energía suficiente para afrontar el día siguiente y sobre todo para hacer deporte, tan necesario para su día a día y muy útil para poner en orden su cabeza cada mañana.

Son las seis y media de la mañana y Harkaitz Barreros ya se ha puesto las zapatillas, y en sus auriculares se escucha Sepultura. Toca correr, no muy rápido, pero lo suficiente como para romper a sudar. Tras ducharse lleva a su hija a clase, antes de revisar los papeles de la peluquería. A veces, al terminar, comienza el carrusel de llamadas para ordenar la agenda para futuros eventos que esté preparando. Hoy no es el caso y al terminar va a la peluquería a preparar todo, a la espera de que entren los primeros clientes a las diez de la mañana. Empieza el día en una profesión, que como confiesa, tendría que estar más valorada que lo que está y sobre todo después de ver cómo están consideradas las peluquerías en el norte de Europa, en países como Dinamarca, Alemania o en los Países Bajos. Aun así, él no tiene grandes pegas y está muy agradecido a Urretxu, y su gente.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El camino que ha precedido a todo lo que hemos contado hasta el momento tiene la curiosidad de que pese a que él tenía vocación por la profesión nadie de su familia trabajaba en ello. Así que como podremos imaginarnos Gabriel y Feli, su aita y ama, cuando supieron que Harkaitz quería ser peluquero no se lo podían creer. Pese a todo le apoyaron en todo, tanto económicamente como personalmente. A día de hoy están muy contentos con el camino que está llevando, con todo lo que ha peleado por estar donde está y por ver que los sueños de aquel chaval rebelde de 17 años se están haciendo realidad a base de trabajo.

Harkaitz Barreros en la actualidad ejerce como director creativo y fundador de la peluquería Hmotion en Urretxu desde hace 24 años, la abrió con 19. En su juventud no fue un estudiante brillante, digamos que era algo inquieto y con muchas inquietudes. Aun así, había algo de la moda que le llamaba la atención, aunque nadie lo sabía. Poco a poco fueron creciendo y con 14 años los que no querían estudiar al terminar se ponían a trabajar en la construcción o en el taller. Esto a él no le gustaba y mucho menos le interesaba. Por su cabeza seguía sobrevolando la idea de querer dedicarse a la moda pero todavía no lo había confesado.

Finalmente, le dijo a su aita y ama que quería estudiar peluquería, que era lo que quería hacer y tan solo pedía un voto de confianza. No hizo falta insistir mucho, confiaron en él y así fue como empezó sus estudios de dos años en la escuela de peluquería de Tolosa. Estubo feliz de hacer lo que quería pero se le quedaba algo corto, ya que la progresión que veía no era muy grande. Volvió a hablar con sus aitas y les comentó que había algunos cursos en Madrid, y que los quería hacer para formarse más. Una vez más le apoyaron y lo que iba a ser 15 días fue un mes, luego dos y así hasta dos años de formación continúa. Al terminar tuvo claro que quería montar su propio salón y así, con 19 años nación Hmotion en Urretxu.

Los tres primeros años estuvieron de alquiler, ya que quisieron ver qué reacción había y sobre todo si el negocio funcionaría o no. Les fue muy bien y así con 23 años más o menos decidieron comprar un local para abrir su peluquería. En la actualidad siguen ahí y por el momento no se van a cambiar de Urretxu. "Por el momento aquí seguiremos mucho tiempo, estamos contentos", dice Harkaitz Barreros.

portada C&C Magazine en 2004

Su trayectoria despegó con 19 años con un estilo rompedor y radical, tal y como él mismo se define. En la actualidad algunos los catalogan como una peluquería de autor, algo que agradecen enormemente, pero él mismo asegura que son transgresores, vanguardistas y sofisticados. Aun así, esta evolución que se aprecia en los 24 años de trayectoria como era de esperar ha recibido algún que otro reconocimiento, así como la oportunidad de participar en grandes pasarelas como la L'Oreal Mercedes Fashion de 2015.

Aun así, siempre recuerdan con mucho cariño el año 2004 porque fue cuando fueron portada de la revista C&C Magazine. Con 23 años empezaron a hacer shows e ir a formaciones movidos por su afán de seguir creciendo en la profesión. Tanto fue así que aquel año realizaron una primera colección con unos amigos que tenían del mundo artístico y sin ningún objetivo más que aprender, y hacerlo bien llegaron a ser portada de C&C Magazine, una de las revistas más importantes del sector de la peluquería en España, que ofrece todos los contenidos necesarios para que el peluquero esté continuamente al día de las novedades y las tendencias de una profesión que cambia segundo a segundo. No se lo podían creer.

Aquella aparición internacional les sirvió como trampolín y pese a la juventud que tenían empezaron a colaborar con grandes marcas que vieron en ellos unas claras promesas del mundo de la peluquería. De esta manera, han seguido creciendo, cambiando y adaptándose al momento pero sin nunca perder su estilo. Esto les ha llevado a ganar premios, estar en diferentes eventos y a aparecer en revistas.

grandes eventos

La progresión que han llevado durante todos estos años les han lanzado a numerosos eventos. El grupo de trabajo de Hmotion se multiplica, ya que a su mano derecha, Joana Cuñado, y su equipo diario en la peluquería se le suma un gran grupo dependiendo el evento y en el que está desde la persona encargada de la música a las maquilladoras y varios peluqueros autónomos, entre otros profesionales. En sus palabras pueden llegar a ser "entre 6 y 22 personas, como una productora casi".

Como decimos, han hecho muchos eventos, pero hay uno que Barreros recuerda con muchísimo cariño y fue el que hizo en Andorra con 24 años. Trabajó en el desarrollo creativo y, además, querían que pertenecieran a un grupo artístico de la marca. "Fui allí sintiendo que nos respaldaba el trabajo que había hecho", asegura el de Urretxu.

Libertad para decidir qué hacer

En la actualidad, Harkaitz Barreros tiene 43 años y una carrera de 24 años en Hmotion, su peluquería. En todo este tiempo ha disfrutado mucho, pero no ha sentido hasta hoy que tiene total libertad para hacer lo que le dé la gana. Dice que la pandemia le ha ayudado a poner mucas cosas en su sitio y tras ordenar las ideas tener las ganas de sacar proyectos adelante. Asegura que tras más de 20 años de carrera profesional, ha conseguido la madurez suficiente, así como capacidad para saber lo que quiere hacer y sobre todo para identificar lo que no.



'The art of adn', una colección muy personal hecha por Harkaitz Barreros

A lo largo de su trayectoria el peluquero de Urretxu, Harkaitz Barreros, y su equipo de Hmotion han participado en numerosos eventos importantes, como la L'Oreal Fashion Night pero hay uno del que se siente muy orgulloso, de su proyecto más personal, 'The art of ADN'.

En 2018-19 fue el momento en el que tomó distancia de grandes marcas y al venir de Varsovia supo que quería emprender su propio proyecto, que empezó a gestar en 2016, cuando la vida de Harkaitz Barreros da un giro y siente la necesidad de expresarse de algún modo.

En el camino conoce al diseñador portugalujo Eder Aurre. Se siente en sintonía con su trabajo y paralelo a la evolución del jarrillero el de Urretxu empieza a desarrollar la su propia trayectoria. De esta manera, nacen cortes a los que dota de mucho colorido, líneas geométricas y contornos vacíos. En definitiva, un estilo nuevo con colores degradados que parten con mucha intensidad y se desvanecen hacia tonos más pastel. Así, el peluquero Harkaitz Barreros crea su propio estilo donde menos es más, una colección sofisticada y vanguardista que de forma sutil incorpora un efecto mojado que dota al cabello de mucha versatilidad.

En esta colección, la número 11 de Hmotion, tenían el objetivo de combinar una nueva atmósfera que combinase la pasión y la elegancia. Además, como novedad es la primera vez en la que comparte ideas con otros profesionales como XXL, X-Presion y Patricia Robel, gente a las que siempre ha admirado. Además, para la fotografía ha contado con Javier López, premio a mejor fotografía de moda 2018, con Josu Maroto para hacer los dibujos.

En palabras del propio Harkaitz Barreros, todo el proyecto ha sido impulsado por él, aunque reconoce que sin su equipo no hubiera sido posible sacarlo adelante. "He hecho lo que me ha dado la gana con los que me ha dado la gana", confiesa.