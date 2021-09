Recetas: Carrilleras de cerdo al vino tinto con arroz y Cookies caseras

Carrilleras de cerdo al vino tinto con arroz

ingredientes



8 carrilleras de cerdo.

1/2 puerro.

2 dientes de ajo.

1/4 de pimiento verde.

1/4 de pimiento rojo.

2 hojas de laurel.

1 ramita de romero.

2 zanahorias.

3 cucharadas de tomate triturado.

1 vaso de vino tinto.

3 vasos de caldo de carne caliente.

Harina de trigo.

Sal.

Pimienta negra.

Aceite de oliva virgen extra.

elaboración



Lo primero que haremos será retirar la grasa sobrante a las carrilleras y seguido las salpimentamos bien por ambos lados. Seguido lo pasaremos por harina pero tendremos cuidado de que no quede ningún exceso, tiene que haber la cantidad justa de harina y no pasarse. A continuación, marcaremos la carrilleras en una sartén. Muy importante, las marcaremos y nos las cocinaremos. Una vez hecho lo apartaremos y comenzaremos a pochar las verduras. Para ello, cortaremos en trozos pequeños el pimiento, así como el ajo, el puerro y la zanahoria. Una vez hecho lo echaremos todo en una olla exprés y verteremos el tomate triturado. Seguido echamos un poco más de aceite, con mucho cuidado de pasarnos, y añadimos también el laurel junto al romero. Cuando tengamos todo junto lo pochamos durante 10 minutos. Pasado el tiempo echamos el vino tinto y dejamos que rehogue. A continuación, introduciremos las carrilleras, sal al gusto, el caldo de la carne y la pimienta negra, y lo coceremos en posición 2 durante 20 minutos como máximo. Cuando pase el tiempo lo primero que haremos será dejar que salga todo el vapor antes de abrir la olla y seguido separaremos las carrilleras del resto. De esta manera, podremos coger las verduras con el caldo y lo trtituraremos para hacer la salsa. Quien quiera podrá pasarlo por el chino para que quede mejor. Por último, pondremos la salsa junto a las carrilleras en la olla y le daremos un último toque de calor para terminar de hacer las carrilleras.

Cookies caseras con pepitas de chocolate

ingredientes



250g de harina.

150g de azúcar.

2 huevos.

85g de mantequilla.

1 cucharada de levadura.

100g de pepitas de chocolate.

1 cucharada de esencia de vainilla.

elaboración



Empezaremos cogiendo un bol grande y echaremos dentro la harina, los huevos, la levadura, el azúcar y la esencia de vainilla. Al mismo tiempo y en un recipiente que se puede meter al microondas calentaremos 3 cucharadas de mantequilla. Cuidado con el tiempo que lo dejamos, ya que queremos que se derrita y no que se queme. Una vez logremos que se derrita la mantequilla lo echaremos en el bol donde tenemos todos los ingredientes y trataremos de hacer una masa homogénea. Para ello, mezclaremos bien. A continuación, meteremos la masa en la nevera durante 15 minutos para que podamos trabajar con la masa mejor. Cuando pase el tiempo estipulado haremos bolas pequeñas e iremos haciendo nuestras galletas. En cuanto al tamaño, como más nos guste. Utilizaremos una bandeja de horno para colocar nuestras galletas. Una vez tengamos todas echaremos por encima pepitas de chocolate al gusto. Precaliente el horno a 180 grados y cuando esté caliente mete las cookies durante 15 minutos. Cuando pase el tiempo no las comas todavía, ya que quemarán. Una vez se enfríen o atemperen podrás servirlas. Eso sí, igual la primera vez no te sale de la forma que te gustaría, así que no dejes de probar. Seguro que los de tu alrededor te lo agradecerán.