Recetas: Cardo con almendras y jamón y ajoblanco

Cardo con almendras y jamón

ingredientes



1 bote de cardo cocido.

60g de almendras tostadas.

70g de jamón serrano.

2 dientes de ajo.

Sal.

20g de almendras fileteadas.

1 cucharada rasa de harina.

100ml de aceite de oliva virgen extra.

elaboración

Comenzaremos cortando de laminas muy finas el ajo. A continuación, pondremos en una sartén un poco de aceite antes de echar el jamón lo rehogaremos bien durante dos o tres minutos. Cuando esté el jamón en la sartén lo moveremos un poco para que se vaya haciendo bien a fuego no muy alto, ya que no queremos que se nos queme nada. Mientras tanto trituraremos las almendras hasta dejarlas muy finas. Una vez hecho este proceso echaremos la harina en la sartén junto a las almendras trituradas y mezclaremos bien. Recordad que el fuego tiene que estar suave y no dejamos de mover. A continuación echamos el agua del cardo y no dejamos de mover. Una vez esté todo mezclado echamos el cardo totalmente escurrido en la sartén. Finalmente, echamos almendras fileteadas por encima y ya estaría listo para servir.

Ajoblanco

ingredientes

150g de miga de pan.

500ml de agua fría.

100ml de aceite de oliva virgen extra.

100g de almendras crudas.

1 diente de ajo.

2 cucharadas de vinagre.

Sal.

Elaboración

Lo primero que haremos será remojar la miga de pan en agua fría durante unos minutos hasta que logremos que esté bien empapado. Una vez hecho lo reservamos a un lado. A continuación, pondremos en el vaso de la batidora la miga de pan que hemos puesto en agua fría junto al agua, no la quitaremos.

En el mismo envase echaremos la almendra cruda, el diente de ajo, el vinagre y la sal. Cuando tengamos todo dentro del envase lo trituraremos durante un minuto. El objetivo es que nos quede muy fino. Seguido y sin dejar de usar la batidora echaremos poco a poco el aceite. Por último, lo retiramos a la nevera, ya que se sirve frío y para servirlo en cada ración pondremos unas gotas de aceite de oliva y unas uvas blancas, peladas y sin semillas. ¡On egin!