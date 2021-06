La 'ley de la atracción' o el poder del pensamiento positivo

Querer es poder, o si no, que se lo digan a Asier Cabrejas y Estela Villota, que en 2018 proyectaron como deseo que en noviembre de ese mismo año venderían el piso donde vivían en Santurtzi antes de trasladarse a su nueva ubicación dentro de la misma localidad.

"En ese momento, empezamos a trabajar la ley de la atracción. Justo entonces estábamos tratando de vender la casa donde vivíamos y queríamos cerrar la venta antes de mudarnos", señalan. Al mismo tiempo, y antes de explicar cómo lo pusieron en práctica, afirman que no se trata de magia, sino que se puede explicar de forma tan sencilla como desear algo y enfocarte en conseguirlo.

Elaborar un camino y trabajar en ello. Así llegará más fácilmente, ya que la ley de la atracción no consiste en desear algo y esperar en el sofá hasta que suceda, sino en marcarse un objetivo y tratar de hacer todo lo posible por hacer que poco a poco esté más cerca de ti eso que quieres. "Nuestra vida actual es el poder de la atracción. Ahora tenemos lo que hace años supimos que queríamos tener", incide Asier. No cabe duda de que no fue cuestión de suerte lo que les sucedió, sino que fue resultado del esfuerzo que hicieron para conseguir sus objetivos marcados. Al visualizarlo y tenerlo presente, día a día, muchas veces resulta mucho más sencillo lograrlo o, al menos, estar en el camino de llegar a conseguirlo.

Pero, ¿esto cómo se puede aprender? La lectura tiene un papel muy importante y en el caso de esta familia santurtziarra fue gracias a que a Estela le recomendaron leer en el trabajo el libro de La ley de la atracción. "Nunca me ha gustado leer y puede ser que el problema esté en los libros que nos obligaban leer de pequeños. Uno de los libros que más me gusta y que más veces me he leído es precisamente éste. Lo ponemos en práctica siempre que podemos", asegura.

a través de vibraciones



La ley de la atracción es un libro práctico que está dirigido al público adulto y que está escrito por el coach de empresas canadiense Michael Losier. En su libro ofrece un programa que el lector puede seguir paso a paso para averiguar qué es lo que quiere en la vida, por qué no lo ha logrado hasta ahora y qué necesita saber o en qué aspectos se tiene que focalizar para llegar a alcanzarlo.

En palabras del propio escritor se trata de un sistema que funciona. El hilo conductor son las vibraciones que todos emitimos y recibimos de otros, los conocidos inputs y outputs. En este sentido, afirma, si las personas tenemos una actitud positiva frente a las cosas, emitimos buenas vibraciones a nuestro alrededor, y como consecuencia atraeremos a personas o cosas positivas, por lo que será más sencillo lograr nuestras metas personales. Con este libro, el lector tendrá la posibilidad de aprender a identificar qué tipo de vibraciones está emitiendo en cada área de su vida y podrá llegar a ser consciente de que es él mismo quien decide si es positiva o negativa, pues uno mismo tiene la capacidad de cambiar su realidad.