Hamilton renueva dos años con Mercedes

El piloto británico Lewis Hamilton ha renovado dos años con el equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team, por lo que cumplirá once años conduciendo un monoplaza de las 'flechas plateadas' en la Fórmula 1, ha confirmado la escudería.



"Es difícil creer que han pasado casi nueve años trabajando con este increíble equipo. El tiempo realmente vuela. Estoy feliz y emocionado de anunciar que continuaremos nuestra asociación dos años más. Hemos logrado mucho juntos, pero aún nos queda mucho por hacer, tanto dentro como fuera de la pista", afirmó Hamilton.



El heptacampeón del mundo agradeció también al equipo de Brackley su apoyo "para mejorar la diversidad y la igualdad" en la Fórmula 1. "Se han hecho responsables y han logrado avances importantes en la creación de un equipo más diverso y un entorno inclusivo.



Gracias a todas las personas dedicadas y talentosas de Mercedes. Estamos entrando en una nueva era, pero también tenemos un deporte que se une detrás de un cambio positivo y no puedo esperar para ver qué más podemos lograr juntos", apuntó.





Hamilton, de 36 años, se unió al equipo oficial Mercedes en 2013, y desde entoncesPor su parte, el director ejecutivo y Team Principal de Mercedes,se mostró entusiasmado con la renovación. "No puede haber mejor piloto en nuestro equipo que Lewis para entrar en una nueva era de la Fórmula 1 a partir de 2022. Sus logros en este deporte hablan por sí mismos, y con su experiencia, velocidad y habilidad para las carreras, está en la cima", manifestó."Estamos disfrutando de la batalla que tenemos este año, y es por eso que también queríamos renovar pronto este contrato, para que no tengamos distracciones de la competición en la pista. Siempre he dicho que mientras Lewis todavía posea el 'fuego' para las carreras, puede continuar todo el tiempo que quiera", concluyó.