Fernando Alonso se muestra "motivado" para esta temporada "tan exigente"

El piloto asturiano Fernando Alonso (Alpine) ha reconocido sentirse "muy emocionado" ante su inminente retorno oficial a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin, que afronta "muy motivado para esta nueva temporada tan exigente".



"He aprendido mucho durante mi tiempo fuera de la Fórmula 1, especialmente otros estilos de competición, pero ahora estoy de vuelta en la F1 muy motivado para esta nueva temporada tan exigente. Fue divertido volver a pilotar un F1 en la pretemporada y ahora estoy deseando empezar a competir", señaló Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.





El doble campeón mundial reconociópor su retorno a la competición. "Ha habido mucha preparación para este momento, no solo con el equipo durante las pruebas y el trabajo realizado en ambas fábricas durante el período invernal, también a nivel personal. Desde que decidí unirme a Alpine me he esforzado para estar preparado mental y físicamente para la nueva temporada", subrayó.